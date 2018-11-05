HABER

Küçük Kuzey, yaşama tutunamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 17:16 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde 2 hafta önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan ve sosyal medyadan vatandaşların hayata tutunabilmesi için kan bağışı kampanyası başlattığı Kuzey Kor (6), kurtarılamadı.

Küçük Kuzey, yaşama tutunamadı

Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde 2 hafta önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan ve sosyal medyadan vatandaşların hayata tutunabilmesi için kan bağışı kampanyası başlattığı Kuzey Kor (6), kurtarılamadı. Küçük Kuzey'in ölümü kentte büyük üzüntü yarattı.
Söke'de yaşayan Adem Kor ve Dilay Kor çiftinin çocukları Kuzey, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlandı. Kuzey, anne ve babası tarafından şiddetli karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastaneye götürüldü. 5 gün boyunca burada tedavi gören Kuzey, durumu ağırlaşınca ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kuzey için kan ihtiyacı olunca, sosyal medyadan çağrılar yapıldı. Çağrıları duyan hemen herkes, Kuzey'in ihtiyaç duyduğu kanın temini için seferber oldu. Yaklaşık 2 haftadır hayata tutunmak için mücadele veren Kuzey, bugün saat 01.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Kuzey'in ölümü Söke'de büyük üzüntü yarattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...1990'larda böyle görünüyordu! Şimdi en popüler tatil mekanı...
İznik'te bulunan mozaikli lahdi çıkarmak için çalışmalar sürüyorİznik'te bulunan mozaikli lahdi çıkarmak için çalışmalar sürüyor
Kavgaya karışan öğrencisini kurtarırken aldığı darbeyle ağır yaralandıKavgaya karışan öğrencisini kurtarırken aldığı darbeyle ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.