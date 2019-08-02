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Küçük mahallede kuruyor, dünya sofralarını süslüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 'Patlıcan Vadisi' olarak adlandırılan ve 6 kilometrelik hava koridoru ile bilinen bölgede kurutulan dolmalık patlıcan, ihraç edilerek, dünya mutfaklarında kullanılıyor.

Mehmet CANDAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 'Patlıcan Vadisi' olarak adlandırılan ve 6 kilometrelik hava koridoru ile bilinen bölgede kurutulan dolmalık patlıcan, ihraç edilerek, dünya mutfaklarında kullanılıyor. Nurten Karaefe (59), ihracatta kadınların emeğine dikkat çekerek, patlıcanın sapını kışın sobada yakıp, ısındıklarını ve içini de hayvan yemi olarak kullandıklarını söyledi. Nazilli'nin 'Patlıcan Vadisi' olarak adlandırılan Yıldıztepe Mahallesi'nde dolmalık patlıcanlar, kurutulduktan sonra Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Mahalledeki her sokakta, her evin önünde kadınlar, patlıcanla uğraşıyor. Günde ortalama 70 ton patlıcan, kurutulmak üzere işlenirken, tarladan toplanıp, kurutulma aşamasına kadar geçen süreçte kadınların harcadığı emek, takdir topluyor. Yaklaşık 600 ailenin geçim kaynağı olan ve toplandıktan sonra evlerinin önüne dökülen patlıcanları saplarından ayırıp, içlerini oyarak, kurutulacak hale getiren kadınlar, hem aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kurutmaya hazır hale getirdikleri patlıcanları mahallede kurulan tezgahlar ile binaların teras ve çatılarında kurutan kadınlar, patlıcanın sapından içine kadar her şeyini değerlendirerek, emeklerinin karşılığını alıyor. PATLICANIN SAPI YAKACAK, İÇİ DE HAYVAN YEMİ OLUYOR Kurutmalık patlıcan üretimini 3 kuşaktır devam ettirdiklerini belirten Nurten Karaefe, sapını kışın sobada yakarak, ısındıklarını, içini de hayvan yemi olarak kullandıklarını anlattı. Karaefe, "Kurutmalık patlıcan işine babamlar başladı sonra evlendik ve yıllarca üretim yaptıktan sonra çocuklarımıza devrettik. Çocuklarım Turgay ve Abdullah Karaefe işimizi yürütüyor. Patlıcanlarımız tarladan toplandıktan sonra mahallemizdeki kadınlarımıza teslim ediliyor. Kadınlarımız patlıcanların saplarını kesip, içlerini oyduktan sonra ipe diziyor. Her dizede 50 patlıcan oluyor. Patlıcanın sapını sobada yakıyoruz, içini ise hayvan yemi olarak kullanıyoruz. Patlıcanın her yerini değerlendiriyoruz. Şu anda iç piyasa dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesine kurutup, ihraç ediyoruz. Kurutmalık olarak taleplere yetişemiyoruz" diye konuştu. 'KÜÇÜCÜK MAHALLEDEN PATLICANI TANITTIK' Kurutmalık patlıcanları 'Kara Efe' ve 'Yıldıztepe' adı altında yurt içi ve yurt dışı pazarına sunduklarını belirten Karaefe, kadınların binbir emekle küçük mahallenin patlıcanını dünya sofralarına taşıdığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Bizim mahallemizde bu kadar güzel olmasının sebebi, burada bir hava koridoru var. Bu koridorda nem yok ve hava, kurutmak için son derece elverişli. Bu 6 kilometrelik alanın dışında yapmak isteseniz bu kadar güzel kuruması mümkün değil. Kurutmalık patlıcanı bizim mahallemizde her sokakta her evin önünde görebilirsiniz. Kadınlar, patlıcanın kurutuluncaya kadar her aşamasında çalışırlar. Kurutmalık patlıcanı dünyaya ihraç etmemiz kadınların bir başarısıdır. Küçücük bir mahalleden patlıcanı tanıttık. Bu kadınların başarısıdır."

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