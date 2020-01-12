Küçük Melek her ay ameliyat oluyor

Ağrı’da böbreklerinde oluşan taşlar nedeniyle her ay ameliyat olmak zorunda olan 7 yaşındaki Melek Rabia Kaya için öğretmen ve arkadaşları hastane odasında doğum günü kutlaması yaptı.

Ağrılı ev hanımı Hatice ve işçi Naci Kaya çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü olan Melek Rabia Kaya (7), üç yıldır böbrek hastası ve böbreklerinde sürekli oluşan taşlar sebebi ile her ay ameliyat olmak zorunda kalıyor. Ağrı Merkez Şerafettin Yaltkaya İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan ve hastalığına bir türlü çare bulunamayan Melek, zamanının büyük bir kısmını hastane odalarında geçirdiği için eğitimine düzenli olarak devam edemiyor. Ailesinin de maddi sıkıntılarla boğuştuğu Melek’in doğum gününü evinde kutlamak istediğini öğrenen öğretmeni Büşra Karakuzu, doğum günü sürprizi hazırladı. Hastalığı yüzünden evine gidemeyen ve son üç yıldır hastane odasında doğum gününü kutlamak zorunda kalan küçük Melek’i öğretmeni, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ve arkadaşları ile birlikte tedavi gördüğü Ağrı Devlet Hastanesinde ziyaret etti. Küçük Melek’in doğum gününü kutlayarak çeşitli hediyeler veren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, sınıf öğretmeninden Melek’in durumunu öğrendiklerini ve kendisini hem moral vermek hem de destek olmak amacıyla hastane odasında ziyaret ederek, doğum gününü kutladıklarını söyledi. Melek’in tedavisi için aileye destek olacaklarını belirten Tekin, “Kızımız uzun süredir hasta. Tedavi görüyor. Bizde doğum gününü kutlamak istedik. Kendisi hasta olduğu için doğum gününü arkadaşları ile kutlayamamış. Bizde hastanede arkadaşları ile beraber doğum gününü kutladık. Kendisine acil şifalar diliyorum. İnşallah Melek kızımız bir an önce iyi olur ve arkadaşlarının arasına döner. Tedavisi için elimizden gelen bütün desteği de ailemize sağlamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Öğretmen Büşra Karakuzu, hediyeler ile birlikte Melek Rabia’nın karnesini de vererek, “Melek okul açıldığında bir buçuk ay okula gelebildi. Fakat sonrasında hasta olduğu için okula gelemedi. Üç yıldır sürekli tedavi görüyor. Böbrekleri sürekli taş üretiyor. Defalarca ameliyat oldu. Ama her defasında tekrarlıyor. Yurt dışından ilaçları getiriliyor. Annesi ile görüşüyoruz devamlı. Son görüşmemizde sıkıldığını, eve gitmek istediğini ve evde doğum gününü kutlamak istediğini öğrendik. Ancak eve gidemediği için bizde burada doğum gününü kutlamak istedik. Sağ olsun İl Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Faruk Tekin de bize eşlik etti. Hep birlikte geldik. Arkadaşları ile doğum gününü kutladık. Yaklaşık üç yıldır her doğum gününü hastanede kutlamak zorunda kalıyor. Melek çok zeki bir öğrenci. Karnesini de burada vermek zorunda kaldık. Okumayı da öğrendi. İnşallah sağlığına bir an önce kavuşur” şeklinde konuştu.