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Küçük Melikşah’a Başkan Köken’den hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı Facebook’tan her perşembe saat 20.30’da canlı olarak yayınlanan “Bil Kazan” adlı yarışma programına katılarak hediye kazanan Melikşah Tutoğlu’nun en büyük hayalinin akıllı bileklik olduğunu öğrenen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, küçük kıza akıllı bileklik hediye etti.Geçtiğimiz günlerde kazandığı hediyelerini teslim etmeye giden Belediye Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Melikşah’la tanıştı.

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı Facebook’tan her perşembe saat 20.30’da canlı olarak yayınlanan “Bil Kazan” adlı yarışma programına katılarak hediye kazanan Melikşah Tutoğlu’nun en büyük hayalinin akıllı bileklik olduğunu öğrenen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, küçük kıza akıllı bileklik hediye etti.
Geçtiğimiz günlerde kazandığı hediyelerini teslim etmeye giden Belediye Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Melikşah’la tanıştı. Henüz 13 yaşında olan ve spor yapmayı çok sevdiğini söyleyen Melikşah Tutoğlu, evde de annesine birçok konuda yardımcı oluyor. Çırçır Şehit Murat Taş Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Melikşah, okulunda da oldukça başarılı ve hem öğretmenleri hem de arkadaşları tarafından çok seviliyor.
Bil Kazan Yarışması’ndan kazandığı hediyeleri teslim etmeye giden ekiple sohbet eden Melikşah en büyük isteğinin “akıllı bir bileklik” olduğunu söyledi. Bil Kazan ekibi, azmi, başarısı ve çalışkanlığı ile yaşıtlarına örnek olan Melikşah’ın bu isteğini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le paylaştı. Başkan Köken de Melikşah’ın bu arzusunu yerine getirerek ona bir bileklik hediye etti. Akıllı bileklik hediyesini aldığında çok mutlu olan Melikşah, "Bu akıllı bileklik gerçekten benim çok işime yarayacak. Yarışmalara katılıyorum burada nabız ölçecek, adım sayacak ve kısacası sağlık verilerimi tutacak bir yol arkadaşım olacak. İsteğimi kırmayıp hediyeyi gönderen Belediye Başkanımız Deniz Köken’e çok teşekkür ediyorum, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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