HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçük Melisa'nın ağlaması ailesini ölümden kurtardı

Küçük Melisa'nın ağlaması ailesini ölümden kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 08:31 | Son Güncelleme

Adıyaman Kahta'da dün sabaha karşı ağlayarak uyanan 3 yaşındaki Melisa Köse, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ailesini ölümden kurtardı.

Adıyaman Kahta'da yaşayan 5 kişilik Köse ailesi, geceden yaktıkları kömür sobasının yanında uykuya daldı. Sabah erken saatlerde evin en küçük çocuğu Melisa Köse uyanarak ağlamaya başladı. Kızlarının ağlamasıyla uyanan baba Ahmet Köse, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiklerini fark ederek eşi ve diğer çocuklarını hastaneye ulaştırdı. Hastanede yapılan tedavi sonrası Köse ailesinin 5 ferdi taburcu edilerek evlerine döndü.

'AĞLAMASIYLA UYANDIK'

3 yaşındaki kızının ağlamasıyla uyandıklarını belirten Ahmet Köse, "Akşam ben iş dönüşünde geldim bir iki saat önce sobayı yakmışlardı. Geldim yemek ve yatana kadar 2 saat geçti o arada ateş közlendi. Sabaha karşı baktım bizim ufaklık onun ağlamasıyla biz uyandık. Korkup uyandığını sandım. Hatta baktım gözleri açılmıyor ağzı kapanmış elini açamıyor ben bir ara belki dilini yutmuş diye parmağımla ağzını açmaya çalıştım. Ablası geldi 'baba ne oldu dedi?' Baba derken o düştü yere tabi ben çocuğu kaldırdım sen git bir araba çağır dedim. O da kalkamıyordu uykudan dolayı düşündüm sonra dışarı çıkınca düşmüş gittim onu da getirdim sonra anneme söyledim bir araba çağır telefonu arıyorum telefonu bulamıyorum. Artık aksilik peş peşe geldi. Sonra kapılar açılınca farkına vardım koştum dolaba yoğurt getirdim en azından bir iki kaşık verim yakınlarım sonra ikisini aldı götürdü. Sonra ambulans çağırdım onlarda diğerini götürdü şu an çok şükür iyiler sıkıntı yok. Biz genelde sobanın duman yapmaması için bacasını, altını, üstünü çalışır vaziyette olması için çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşları uyaran Kahta Belediyesi İtfaiye Amiri Ahmet Yılanlı ise gece kömür sobasını söndürülmesi gerektiğini ve fazla ısınmak için yapılan boru takviyesinden uzak durması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"İlçemizde en çok ısınma amaçlı yöntem soba yöntemi doğal gaz da mevcut ama şuanda en çok kullanılan odun, kömür sobası bildiğimiz. Odun, kömür sobasını kullanırken tabi dikkat edilmesi gereken konular var. Kullandığımız yakıtın bir kere kaliteli olması gerekiyor sobamızda aynı şekilde bunların kaliteli olması sorunlardan kurtuldun anlamına gelmez. Sobanın kuruluşu, boruların dizilişi, yakma şekli bacanın bir metre yukarı çıkması baca şapkasının olması şart. Bunlara dikkat edildiği takdirde bu tür sıkıntılara en aza indirmiş olacağız. Tabi dün gece ilçemizde ters esen rüzgarlarda vardı bununda etkisi var. Kovamızın 3'te 2'sini kömürle dolduruyoruz en fazla daha fazlasına izin vermiyoruz çünkü sağlıklı bir yanmanın oluşması için sobanın rahat bir şekilde oksijen alması gerekir. Sobanın hava alıcı ve tahliye edici alanların tamamen kapatılmaması gerekiyor. Boruların birleşme noktaları bantlarla izole edilmesi gerekiyor ve borularda bükülmeler istemiyoruz. İstemediğimiz bir şekil bu tabi ısınma için avantajlı gibi görünüyor ama her dirsek bizim için sıkıntı olabildiği kadar az dirsek kullanılır ve odamızı ısıtmaya çalışırız."

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Havuzdan balıkları çalan yaban kedisini yakaladıHavuzdan balıkları çalan yaban kedisini yakaladı
Sömestirde termali ile ünlü Karahayıt'a tatilci akınıSömestirde termali ile ünlü Karahayıt'a tatilci akını
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman karbonmonoksit zehirlenmesi

En Çok Okunan Haberler

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Manisa depremi sonrası korkutan sözler: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karda drift yaparken kaldırıma saplandı

Araç kaldırıma saplandı ama o devam etti

THY uçağında 'Corona' alarmı! THY Basın Müşavirliğinden açıklama

THY uçağında 'Corona' alarmı! Açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!

100 yaşında bağışladığı bedeni yüzlerce doktor yetiştirdi

100 yaşında bağışladığı bedeni yüzlerce doktor yetiştirdi

Ahmet Hakan'dan, CHP eski Milletvekili Gökhan Günaydın'a sert tepki: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Tekirdağ'da aileler arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var

Aileler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.