Küçük Meryem'in kazada öldüğü yolda arkadaşlarından eylem

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-(DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu öğrencileri, okul önünden geçen yolda iki gün önce meydana gelen kazada ölen arkadaşları ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Meryem Düzen (9), için Dağlıca karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Yüksekova'da 21 Mayıs'ta Yeni Mahalle'deki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Meryem Düzen, okuldan çıkıp evine giderken, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Meryem kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Meryem'in ölümü yaşadığı mahallede büyük üzüntüye neden olurken, okul arkadaşları da bugün karayolunu trafiğe kapattı. Öğrenciler, başka kazaların yaşanmaması için bölgeye bir üst geçidin yapılmasını istedi. Üzerinde, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Başka Meryemler ölmesin', 'Üst geçit istiyoruz', 'Yaya geçidi istiyoruz' yazılı dövizler taşıyıp slogan atan öğrenciler, daha sonra karayolunda bir süre oturma eyleminde bulundu. Öğrencilere veliler de destek verirken, aynı karayolu üzerinde 4 okulun bulunduğunu, yetkililerin buna bir çözüm bulmaları istendi. 'BENİM CİĞERİM YANDI, BAŞKA CİĞERLER YANMASIN' Kazada ölen Meryem Düzen'in babası Yaşar Düzen, karayolunda yapılan trafik denetimlerinin yetersiz olduğunu ileri sürdü. Baba Düzen,"Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Bu okul geçişlerinde herhangi bir denetim olmaması nedeniyle, kazalar meydana geliyor. Sürücüler aşırı hız yapıyor. Okul güzergahlarında daha uygun bir trafik denetimi yapılsa birçok kazanın önüne geçilmiş olur. Caddeye bir üst geçit ya da kasis yapılsa da kazaların önüne geçilir "dedi. 'YAKLAŞIK 5 BİN ÖĞRENCİ BU YOLU KULLANIYOR' İlçenin Yeni Mahalle Muhtarı Kerem Demir ise, karayolu güzergahındaki 4 okulda yaklaşık 5 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Okul yolunun trafik açısından güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirten Muhtar Demir, " 2 gün önce yaşanan kazada Meryem Düzen’i kaybettik. Dağlıca Caddesi çok işlek bir yol. Okul güzergâhlarının olduğu bir yol. Bu güzergahta 4 okul bulunuyor ve bu okullarda yaklaşık 5 bin öğrenci bu caddeyi kullanıyor. Bu caddede şu ana kadar birçok ölümlü kaza meydana geldi. 100'ün üzerinde öğrenci de yaralandı. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Dağlıca Caddesi'nde bir an önce bir üst geçit yapılmalı" diye konuştu.



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