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Küçük Miraç böbrek nakliyle çifte bayram yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

Antalya'da daha önce iki kez yapılması planlanan böbreklerin nakli tam doku uyumu olmadığı için gerçekleştirilemeyen 3 yaşındaki Miraç'ın yüzü, "Uygun böbrek bulundu" haberiyle güldü - Baba Taner Başyurtlu: - "Nakille sağlığına kavuşan Miraç'ın rahatsızlığı nedeniyle üç yıldır bayram bize çok uzaktı. Bu bayram oğlum ve biz en güzel hediyeyi aldık" - Anne Esma Başyurtlu: "Bayramda mutluluğumuz katlandı. Oğlum artık sağlıklı. Çok mutluyum"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da doğuştan böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan 3 yaşındaki Miraç Başyurtlu, gerçekleşen nakille çifte bayram yaşıyor.

Sivas'ta otomobil tamirciliği yapan Taner ile Esma Başyurtlu'nun üçüncü çocuğu Miraç'ın sağlık sorunları anne karnında başladı.

Böbreğindeki kist nedeniyle anne karnında sağlık sorunları yaşayan Başyurtlu için doğduktan bir süre sonra organ nakli kararı verildi.

Başyurtlu çifti, nakil işlemleri için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Buradaki tetkiklerde anne ve babanın böbreğinin evlatlarına uyumsuz olduğu belirlendi. Bunun üzerine Miraç, Sağlık Bakanlığının ulusal organ bekleme listesine alındı.

Belirli aralıklarla beyin ölümü gerçekleşen iki kişiden alınan böbrekler, Miraç ile tam doku uyumu olmadığı için başka hastalara nakledildi.

Miraç'ın yüzü, Ramazan Bayramı öncesi "Uygun böbrek bulundu." haberiyle güldü.

Adana'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 10 yaşındaki çocuğun böbreğinin Miraç'a uyumlu olduğu bildirildi.

Hastanenin Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bülent Aydınlı yönetimindeki nakil operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

Naklin ardından Miraç Başyurtlu sağlığına kavuştu.

- "Çocuklarının organlarını bağışlayan aileye minnettarız"

Baba Taner Başyurtlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu süreçler yaşadıklarını, sabırlarının sonunda mutluluğu yakaladıklarını söyledi.

Bayramı mutlu geçireceklerini ifade eden Başyurtlu, "Nakille sağlığına kavuşan Miraç'ın rahatsızlığı nedeniyle üç yıldır bayram bize çok uzaktı. Bu bayram oğlum ve biz en güzel hediyeyi aldık. Kötü günler inşallah geride kaldı. Organlarını bağışlayan aileye Allah'tan sabır diliyoruz. Kendilerine minnettarız. Onlar için üzülüyoruz ama oğlumuz için seviniyoruz. Başıma böyle bir durum gelse ben de organları bağışlardım. Çok güzel, kutsal bir görevi yerine getirdiler." diye konuştu.

Esma Başyurtlu ise nakil gününü evladının ikinci doğum günü olarak kabul edeceklerini belirterek, "Bayramda mutluluğumuz katlandı. Oğlum artık sağlıklı. Çok mutluyum. Doktorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Aydınlı ise nakil sonrası Miraç için her şeyin yolunda gittiğini, birkaç gün içerisinde çocuğu taburcu edeceklerini kaydetti.

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Akdeniz Üniversitesi Organ nakli Prof. Dr. Bülent Aydınlı:

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