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Küçük Mizgin'in yüzü yardımseverlerle güldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.01.2020 11:38 | Son Güncelleme

Konya'da annesinin kaynattığı salça kazanına düşen ve vücudunun yüzde 40'ı yanan 4 yaşındaki Mizgin Dağ'ın, iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu yanık giysisi, başlatılan yardım kampanyasıyla sağlandı - Anne Türkan Dağ: - "Kızımın özel bir yanık elbisesine ihtiyacı vardı. Yakınlarımın vasıtasıyla Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneğiyle tanıştık. Bizim elimizden tuttular. Çok güzel bir şeye vesile oldular" - Dernek Başkanı Osman Demirci: - "İngiltere'den özel kıyafet sipariş edilmesi gerekiyordu. Sosyal medya üzerinden kampanya başlattık ve gerekli olan 15 bin lirayı bir günde topladık"

SAVAŞ GÜLER - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, salça kazanına düşmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan, hastanedeki ameliyatların ardından da yaşama tutunan 4 yaşındaki Mizgin Dağ, ihtiyacı olan yanık elbisesine sosyal medyadan başlatılan yardım kampanyasıyla kavuştu.

Geçirdiği kaza sonucu vücudunun yüzde 40'ı yanan ve doktorların "yaşamaz" dediği minik Mizgin, geçirdiği 5 ameliyatla hayata tutundu.

Hastaneden taburcu edilen küçük kıza, iyileşmesinde yardımcı olacak yanık elbisesinin giydirilmesi gerektiği söylendi. Giysinin pahalı olması nedeniyle kızlarının bu ihtiyacını karşılayamayan aileye, Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği el uzattı.

Dernek aracılığıyla sosyal medyadan başlatılan kampanyaya kayıtsız kalmayan yardımseverler, giysinin alınması için gerekli olan 15 bin liranın bir günde toplanmasına vesile oldu. Küçük Mizgin, hayırseverlerin yardımı ile yanık elbisesine kavuştu.

Baba Nurullah Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının dışarıda oynarken kaza sonucu kaynatılan salça kazanına düştüğünü, vakit kaybetmeden ambulansı arayıp hastaneye götürdüklerini söyledi.

Küçük Mizgin'in hastanedeki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildiğini anımsatan Dağ, "Kızım burada 22 gün yoğun bakımda kaldı. Beş kez ameliyat edildi. Acıdan uyuyamadığı zamanlar oldu." dedi.

- Doktorlar yaşamasına umut vermemiş

Anne Türkan Dağ ise hastanede ilk müdahaleyi yapan doktorların, kızının yaşamasına umut vermeğini ifade etti.

Dağ, "Kız ölür dediler ama çok şükür bir şey olmadı. Ankara'daki tedavinin ardından taburcu edildi. Bu süreçten sonra kızımın yemek yiyemediği ve yürüyemediği zamanlar oldu. Kızımın özel bir yanık elbisesine ihtiyacı vardı. Yakınlarımın vasıtasıyla Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneğiyle tanıştık. Bizim elimizden tuttular. Çok güzel bir şeye vesile oldular." diye konuştu.

- Gerekli olan para 24 saatte toplandı

İhtiyaç sahibi çocukların yararına faaliyet gösteren derneğin başkanı Osman Demirci de yanık elbisesinin 15 bin lira olduğunu, ailenin, bu elbiseyi alabilecek maddi imkanının olmadığını belirtti.

Bunun üzerine dernek tarafından sosyal medyada kampanya başlattıklarını hatırlatan Demirci, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık bir ay önce küçük Mizgin'in durumuyla alakalı bize ihbar geldi. Arkadaşlarımızın yaptığı araştırmalar neticesinde, İngiltere'den özel kıyafet sipariş edilmesi gerekiyordu. Sosyal medya üzerinden kampanya başlattık ve gerekli olan 15 bin lirayı bir günde topladık. Elbisenin siparişini verdikten sonra İstanbul'dan gelen özel bir ekip, kızın ölçülerini aldı. Bir süre sonra da kıyafet yurt dışından getirtilerek kendisine verildi."

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