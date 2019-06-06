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Küçük Mohamed su parkında boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde ailesiyle tatil yapan Bahreynli Mohamed Ali Ahmed (7), kaldığı otelin su parkındaki havuzunda boğuldu.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde ailesiyle tatil yapan Bahreynli Mohamed Ali Ahmed (7), kaldığı otelin su parkındaki havuzunda boğuldu.
Olay, saat 14.00 sıralarında Belek Turizm Merkezi'nde meydana geldi. Bahreyn'den geçen hafta tatil için gelen ve 5 yıldızlı otele yerleşen Ahmed ailesinin çocukları Mohamed Ali, bugün otelin su pakındaki kaydıraktan kayarak havuza atladı. Bir süre sonra Mohamed Ali'nin sudan çıkmadığını ve hareketsiz halde yattığını görenler durumu otel görevlilerine bildirdi. Görevliler tarafından havuzdan çıkarılan Mohamed Ali, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mohamed Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mohamed Ali'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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