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Küçük mucitlerden hayatı kolaylaştıracak icatlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

TEKNOFEST İstanbul’a İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması kategorisinde katılan küçük mucitler, hazırladıkları projelerle insan hayatına dokunacak icatlar geliştirdi - Kimi küçük mucitler deniz temizliğinde kullanılacak güneş enerjisiyle çalışan araç tasarlarken, kimi de arabada unutulan çocuklarla evde yalnız yaşayan yaşlılar için proje geliştirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), küçük mucitlerin sağlık, çevre, ulaşım alanlarında tasarladıkları icatlarının tanıtılmasına ve katılımcılarla buluşmasına imkan sağladı.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilen “İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması”, festivalin en ilgi çekici etkinliklerinden biri oldu.

Yetişkinlerin yanı sıra küçük yaştaki öğrencilerin geliştirdiği insan hayatına dokunacak projeler dikkati çekti.

Tasarladıkları icatlarının amacını ve teknolojisini, stantlarına gelen katılımcılara anlatan küçük mucitler, en az yetişkinler karar teknolojiye olan yatkınlıklarıyla dikkati çekti.

- Çevreci mucitler deniz temizliği için tasarladı

Acıbadem Okulları 8. sınıf öğrencileri Ahmet Yusuf Taş, Yusuf Ali Koşay ve Ömer Emir Uğur, “Guardians Of The Future” takımı olarak festivale “Temiz Dalgalar” projesi ile katıldı.

İcatları hakkında bilgi veren Ahmet Yusuf Taş, su ve deniz yüzey kirliliğiyle mücadele amacına yönelik hazırladıkları projede insan gücü yerine olabildiğince temiz enerjiden yararlanmanın amaçlandığını söyledi.

Projenin, güneş enerjisiyle çalışan havuz ve deniz üzerindeki çöpleri toplayan bir araç tasarımından oluştuğunu anlatan Taş, “Projemizin yenilikçi yönü su kirliliğini temiz enerjiden (güneş enerjisi) yararlanarak insan gücüne ihtiyaç duymadan ve düşük maliyetle gerçekleştirebiliyor olması. Cihazın boyutu oldukça küçük olduğu için ekosisteme zarar vermez. Kolayca taşınabilir. Projede hedef kitlemizi belediyeler ve çevre müdürlükleri oluşturmaktadır.” dedi.

Tasarladıkları aracın blok programlama ile kodladıkları iki adet microbit mikrokontrol kart kullanılarak kontrol ve yönetiminin sağlandığını ifade eden Taş, tasarladıkları aracın, deniz yüzeyinde gezerek yüzey çöplerini topladığını ve güneş enerjisinden yararlanarak kıyıya getirdiğini, çöp toplayıcılar tarafından çöplerin alındığını sözlerine ekledi.

- Arabada unutulan çocuklar ve yalnız yaşayan yaşlılar için icat etti

Festivale Küçükçekmece Mustafa Kemal Paşa İlkokulu’ndan katılan 4. Sınıf öğrencisi Efe İlgeç de iki projesiyle finale kaldı.

Küçük mucit arabada unutulan çocuklar ile evde yalnız yaşayan yaşlılar için iki proje tasarladı.

Arabada unutulan çocuklar için tasarladığı “güvenli araba” projesine ilişkin bilgi veren İlgeç, “Bu projemde arabada unutulan veya bırakılan çocukların güvenliğini düşündüm. Araba kilitlendikten sonra içeride bir ağırlık algılarsa sistem devreye girecek ve hava kalitesi sensörü ve sıcaklık sensörü ile ölçümler yapacak. Eğer bu ölçümler tehlikeli seviyeye gelirse içerideki havalandırma çalışacak ve sinyal lambalarını çalıştırıp korna veya alarm çalışarak dışarıya haber verecek”. diye konuştu.

Yalnız yaşayan yaşlılar için tasarladığı “yalnız kalmaktan korkma” projesini de anlatan İlgeç, “Bu projede eve yerleştirilen hareket sensörü ile sürekli ölçüm yapacak, gece 4 saat gündüz 2 saat hareket algılamazsa yakınının telefonuna wifi üzerinden ücretsiz mesaj gönderecek. Aynı zamanda akıllı bileklik ile kalp ve tansiyon ölçümleri yapılarak riskli durumlarda yine wifi üzerinden yakınına mesaj gönderecek.” dedi.

Bağcılar Enderun Mucitleri Takımı'nı kuran Bekir Eren Köse (11) ile Enes Yahya Öztürk (12) ,TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen "İnsanlık Yaranına Teknoloji Yarışması"na "kamuflaj bileklik" projeleriyle katıldı.

Ortaöğretim öğrencisi iki küçük mucidin kurban hırsızlığı haberlerinden etkilenerek, "kamuflaj bileklik" geliştirdi. Genç mucitler, oyuncak hayvanların yer aldığı bir çiftlik üzerinde projelerini geliştirdi. Projede, 10 santimetre boyunda üzeri yapay deri ve kılla kaplanmış bir bileklik hayvanın bacağına yerleştiriliyor.

Hırsızlık esnasında bileklik koparılmaya çalışılırsa ya da tel kesilirse alarm sistemi devreye giriyor. Hayvan sahibinin akıllı telefonunda yer alan sistem uyarılıyor. Bileklik kesilmeyip, hayvan çalındığı takdirde, GPS sayesinde hayvanın konumu belirlenerek bulunması sağlanıyor.

Bekir Eren Köse, "Proje araştırması içindeyken bir gün bir haber izledim. Haberde başka bir ilde yaşanan kurban hırsızlığı anlatılıyordu. Biz de bu haberden yola çıkarak bu projeyi hazırladık. Projenin hazırlanması yaklaşık bir yıl sürdü.” dedi.

Enes Yahya Öztürk de proje sürecinde bir çok makale okuduklarını ve yabancı haber sitelerinde araştırmalar yaptıklarını belirtti.

Bu süreçte en çok proje fikrini bulmakta ve nasıl bir sunum yapacakları konusunda zorlandıklarını dile getiren Öztürk, “Projemizde sıklıkla duyduğumuz kurban hırsızlığını önlemeyi hedefledik. Her sene artık kurban hırsızlığı haberi duymaktan bıktık.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
küçük mucitler TEKNOFİST İstanbul

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