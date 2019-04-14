Küçük mucitten çölyak hastalarının hayatını kolaylaştıracak tasarım

Sergide Sağlık Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumundan yetkililerin de dikkatini çeken Özer, ailesiyle icadına patent alıp, yazılım geliştirmek üzere harekete geçti.

Milli Eğitim Bakanlığı Etimesgut Şehit Erhan Ar İlkokulu 3. sınıf öğrencisi, çölyak hastası 8 yaşındaki Miraysu Özer, "Küçük Buluşlar MEV'de Buluşuyor" etkinliği kapsamında düzenlenecek sergi için okulunda yapılan duyuru üzerine, hastaların "glutensiz beslenme" sıkıntılarına umut olacak bir fikir geliştirdi.

- "Marketlerde ürün seçerken yaşadığım zorluklar aklıma geldi"

Kendisi gibi çölyak hastalarının, bazı ürünleri satın alırken içinde gluten olup olmadığını anlamasının çok zaman aldığını dile getiren Özer, tasarımını yaptığı cihazın, herhangi bir ürünün barkodunu okutarak bunu kolayca gerçekleştirdiğini söyledi.

Bir üründe gluten varsa barkod okutulduğunda bardağın arkasındaki ışığın turuncuya döndüğünü ve böylelikle çölyak hastalarını uyardığını anlatan Özer, "Çölyak hastasıyım ve marketlerde ürün seçerken yaşadığım zorluklar aklıma geldi. Bunu öğretmenime anlattığımda çok güzel bir fikir olduğunu söyledi. Sonrasında ablamın yardımıyla geliştirmeye karar verdim." diye konuştu.

Özer, "Cihazım üretildiğinde hem bana hem de benim gibi çölyak hastalarına yardımcı olacak. Alışverişlerini daha rahat yapabilecekler. Ürün seçerken sıkıntı yaşamayacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk"

Miraysu'nun annesi Ayşegül Özer de kızı için glutensiz ürün seçerken çoğu zaman birkaç market gezmek zorunda kaldığını belirtti.