"Küçük mucize işçiler" tarıma da hizmet ediyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, arıların gıda olarak tüketilen bitki türlerinin tozlaşmasında doğrudan etkili olduğunu belirtti.

"Küçük mucize işçiler" olarak tanımlanan ve gezegendeki yaşam için hayati bir öneme sahip olan arılar, besin bakımından zengin pek çok meyve ve sebzenin üretilmesi için zaruret arz ediyor.

Arıların popülasyonu ise insan kaynaklı faktörlere bağlı olarak azalması, meyveler ve sebzeler gibi vitamin yönünden zengin ürünlerin üretim ve devamlılığında tehdit oluşturuyor.

Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada 20 bine yakın farklı arı türü olduğunu ve son dönemde yapılan çalışmaların arı popülasyonunda ciddi bir azalma olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

Arı popülasyonun bitkilerin neslinin devamlılığında son derece önemli olduğuna dikkati çeken Ergül, arıların bitkilerdeki tozlaşmanın yüzde 80'inden sorumlu olduğunu kaydetti.

Ergül, gıda güvenliği açısından arıların önemine değinerek, "Dünyadaki gıda maddelerinin 80 kadarı bitki türünden elde edildiği ve bunların yüzde 70-80'inin de arılar tarafından tozlaştırıldığı göz önüne alınırsa arıların yaşamımızdaki önemi ortaya çıkar. Günümüzde böcek tozlaşmasına bağlı tarımın son 50 yıl içerisinde yüzde 300 arttı. Bu tozlaşmanın yüzde 80 kadarı arılar tarafından gerçekleştiriliyor." diye konuştu.