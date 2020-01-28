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  4. Küçük Muhammed'in işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Küçük Muhammed'in işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır Çınar'da kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez'in gözaltına alınan halası da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Küçük Muhammed'in işkence edilerek öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Çınar’a bağlı Başalan Mahallesinde yaşandı. 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, akşam saatlerinde kaybolmuş, aile fertleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından küçük çocuk, ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

DAYISI VE HALASI SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, Muhammed Veli Dümez’in dayısı V.T. ve halası H.T.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan V.T., ifadesinin ardından dün sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan hala H.T.’nin de sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
muhammed veli dünmez işkence cinayet

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