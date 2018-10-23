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Küçük Muhammet'i, arkadaşının yönlendirmesi ile 43 yerinden bıçaklamış

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

MERSİN'de Suriyeli Muhammet Derviş'i (5), 43 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Alican Kart'ın (20) yargılanmasına devam edildi.

Küçük Muhammet'i, arkadaşının yönlendirmesi ile 43 yerinden bıçaklamış

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Suriyeli Muhammet Derviş'i (5), 43 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Alican Kart'ın (20) yargılanmasına devam edildi. Sanık, "Arkadaşım, 'Çocuk sana küfür etti, ben olsam bıçaklardım' dedi. Benim aklıma girdi, bıçakladım" dedi.
Suriye'deki iç savaştan kaçarak Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi'ne gelen ailenin en küçük çocuğu Muhammet Derviş, 18 Eylül 2017'de kayboldu. Anne Ranya Derviş ve diğer yakınları, çocuğun bulunması için çevrede arama yaptı. Ancak gece geç saatlere kadar süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Sabah Kızkalesi'nin sahil kesimindeki duşakabinde küçük çocuğun cesedi bulundu. Yapılan otopside, 43 yerinden bıçaklandığı belirlenen Muhammet Derviş'in cenazesi Mersin'de toprağa verildi.
'ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ'
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında özel ekibin 200 iş yerinin güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda Alican Kart gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kart, tutuklanarak cezaevine konuldu. 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Alican Kart'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya katil zanlısı Alican Kart ile tarafların avukatları katıldı.
'ARKADAŞINI SUÇLADI'
Duruşmada yaptığı savunmasında arkadaşını suçlayan Kart, "İlk mahkemede korktum, yalan söyledim. Ö.T. isimli arkadaşım da vardı. Ondan şikayetçiyim. Bana zorla uyuşturucu ve içki içirdi. Beni olaya sürüklemeye çalıştı. 'Çocuk sana küfür etti, ben olsam bıçaklardım' dedi. Benim aklıma girdi. Ben de bıçakladım" diye savunma yaptı.
Derviş ailesinin avukatları dosyanın cinsel istismar açısından incelenmesini talep ederken, sanık avukatının tahliye talebini reddeden mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 15 Ocak tarihine erteledi.

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