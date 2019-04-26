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Küçük muhtar adayı Çağatay'dan Vali Masatlı'ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Damal ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi muhtar adayı olduğunu söyleyip vaatlerde bulunduğu videosu sosyal medyada büyük beğeni toplayan 4,5 yaşındaki Çağatay Amanak, Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti - Vali Mustafa Masatlı: - "Sosyal medyada adeta fenomen oldu. Çağatay'ın okuyup büyük adam olacağına inanıyoruz. Akıllı ve zeki bir çocuk"

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde muhtar adayı olduğunu söyleyerek vaatlerde bulunduğu videosu sosyal medyada büyük beğeni toplayan 4,5 yaşındaki Çağatay Amanak'ı makamında kabul etti.

Damal İlçesine bağlı Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak, bugün ailesi ve öğretmeni ile geldiği valilik makamında Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

Vali Masatlı, küçük Çağatay'ı kabulünde kendisine çeşitli oyuncaklar ve hediyeler verdi.

Çağatay'ın küçük yaşına rağmen sosyal medyada yer aldığına dikkati çeken Masatlı, "Güzel bir şey oldu. Sosyal medyada adeta fenomen oldu. Çağatay'ın okuyup büyük adam olacağına inanıyoruz. Akıllı ve zeki bir çocuk." dedi.

Baba Sezgin Amanak da seçimler öncesi köye gelenlerin oğlunu sempatik bulup muhtarlık ile ilgili sözlerinin yer aldığı videoyu sosyal medyada paylaştıklarını belirterek, "O dönem muhtarlık seçimleri süreciydi. Oğlum muhtar adaylığına ilişkin söylemlerde bulundu. Ondan sonra sosyal medyada yer aldı." ifadelerini kullandı.

Minik Çağatay, valilik makamında kendisine hediye edilen oyuncaklarla oynamanın keyfini yaşadı.

Çağatay Amanak'ın takım elbiseli ve kravatlı haliyle yöresel şiveyle muhtarlığa aday olduğunu söyleyip çeşitli vaatlerde bulunduğu video, yerel seçimler öncesi sosyal medyada geniş yer almıştı.

Sempatik tavırları ile dikkati çeken küçük Çağatay'ın videoda, "Muhtarlığa aday mısın" sorusuna "Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim de Sude ve Eren. Seçimleri kazanacağım" demesi beğeni toplamıştı.

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