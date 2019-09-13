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Küçük Mustafa’nın parmağı pencerenin menteşesine sıkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 20:50 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, parmağı pencerenin menteşesine sıkışan 2,5 yaşındaki Mustafa Arttırmak’ı itfaiye kurtardı.

Küçük Mustafa’nın parmağı pencerenin menteşesine sıkıştı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, parmağı pencerenin menteşesine sıkışan 2,5 yaşındaki Mustafa Arttırmak’ı itfaiye kurtardı.
Olay, akşam saatlerinde Körfez Atalar Mahallesi Karınca Sokak’ta meydana geldi. Küçük Mustafa sokağa bakmak için pencereyi açarken parmağını pencerenin menteşesine sıkıştırdı. Çocuğun acı içerisinde bağırması üzerine anne Aysun ve baba Mehmet Arttırmak, menteşeyi açmaya çalıştı. Arttırmak çifti çocuklarının parmağını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekibi, pencerenin menteşesini sökerek küçük çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkardı. Parmağında ezilme olan küçük çocuğa olay yerinde müdahalede bulunuldu. Aysun Arttırmak oğlunu kucağına alarak ambulansa götürürken, küçük çocuk kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Küçük Mustafa’nın parmağı pencerenin menteşesine sıkıştıKüçük Mustafa’nın parmağı pencerenin menteşesine sıkıştıKüçük Mustafa’nın parmağı pencerenin menteşesine sıkıştıKüçük Mustafa’nın parmağı pencerenin menteşesine sıkıştı

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