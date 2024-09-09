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  4. Küçük Narin'in cenaze töreni... İmamın sözleri tüyleri diken diken etti: "İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız"

Küçük Narin'in cenaze töreni... İmamın sözleri tüyleri diken diken etti: "İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız"

09.09.2024 12:03
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09.09.2024 12:03
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8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarılarak ağabeyi Baran Güran'a teslim edilmişti. Küçük Narin için cenaze töreni düzenlenerek toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde cenaze namazını kıldıran imamın sözleri tüyleri diken diken etti.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında bir torba içerisinde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran için tüm Türkiye kahrolmuştu. Narin bugün toprağa verildi. Cenaze namazını kıldıran imam adeta Türkiye'nin sesi oldu. İmamın namaz sırasında söylediği cümleler duyanları gözyaşlarına boğdu.

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"ALLAH'A NASIL HESAP VERECEĞİZ?"

Narin'in cenaze namazını kıldıran imamın namaz kılınırken kullandığı ifadeler tüyleri diken diken etti.

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İmam, "Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenabı Hak bizi vicdan sahibi insanlardan eylesin. Ahlaklı insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden hatırlarız. Narin'imiz cennettedir. Masum bir yavrumuz katledildi. Emin olun cennettedir. Bunun mutlaka hesabı sorulacaktır. Bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımız, insanlığımız... Bunu yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor" dedi.

AW283773_09Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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İmam Diyarbakır cenaze Narin Güran
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