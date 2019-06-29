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Küçük Nejdet’in bisikleti ile ölüme gittiği an güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 16:53 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde dün kullandığı bisikletin kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş’ın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Egemen Kavşağında meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesinde dün kullandığı bisikletin kapalı kasa kamyonet ile çarpışması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş’ın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Egemen Kavşağında meydana geldi. 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş, bisikletiyle Uşak istikametine seyir halinde iken, önce bir tırın önünden kıl payı kurtulup, daha sonra kavşağa ters istikametten girmesinin ardından, İzmir istikametine seyir halinde olan Osman T. idaresindeki 45 K 1961 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisikletinden savrularak ağır yaralanan küçük çocuk, yoldan geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yapmasının ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen 10 yaşındaki Nejdet Sarıtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşanan elim kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında küçük çocuğun Uşak istikametine seyreden iki tırın arasından çıktığı, aniden manevra yapıp kavşağa ters istikamete girdiği görülüyor. Kavşakta durmadan ana yola kontrolsüz çıkan küçük çocuk, İzmir istikametine seyreden Osman T. idaresindeki 45 K 1961 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştığı görülüyor.

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