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Küçük Nurcan’ın ayakkabısı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Kars’ta evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan küçük Nurcan’ın dere kenarında ayakkabısı bulundu.Sarıkamış’a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs’ta evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin, ayakkabısı köyün yaklaşık 6 kilometre yakınında ki Güllüce köyü yakınlarında bulundu.Sarıkamış’ta yürütülen arama çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 5 kişilik "Kurbağa Adam" ile yürütülürken, arama çalışmalarına Kars Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan iz takip köpeği "Atak"ta destek veriyor.Dere kıyısı boyunca arama yapan ekipler, dere kenarı boyunca her yeri didik didik arıyor.

Kars’ta evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan küçük Nurcan’ın dere kenarında ayakkabısı bulundu.
Sarıkamış’a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs’ta evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade’nin, ayakkabısı köyün yaklaşık 6 kilometre yakınında ki Güllüce köyü yakınlarında bulundu.
Sarıkamış’ta yürütülen arama çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 5 kişilik "Kurbağa Adam" ile yürütülürken, arama çalışmalarına Kars Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan iz takip köpeği "Atak"ta destek veriyor.
Dere kıyısı boyunca arama yapan ekipler, dere kenarı boyunca her yeri didik didik arıyor. Küçük Nurcan Sade, kayboluşunun 6. gününde derenin Aras Nehri’yle birleştiği bölge de arama çalışmaları yoğunlaştı.
Küçük Nurcan’ın ayakkabısı bulunması üzerine Jandarma bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

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