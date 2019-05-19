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Küçük Nurcan’ın eteğinin bulunduğu yerde cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

Kars’a 8 gün önce evlerinin Önünde oyun oynarken kaybolan Nurcan Sade’den acı haber geldi.Ortakale köyünde 12 Mayıs’ta evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade’nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van’dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede arama çalışmalarına başladı.İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, minik Nurcan’ın cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında eteğinin bulunduğu yerde suyun içerisinde bulundu.

Kars’a 8 gün önce evlerinin Önünde oyun oynarken kaybolan Nurcan Sade’den acı haber geldi.
Ortakale köyünde 12 Mayıs’ta evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade’nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, UMKE, Kars ve Van’dan AFAD personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren bölgede arama çalışmalarına başladı.
İl Jandarma Komutanlığının hizmetindeki "Atak" adlı iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda, minik Nurcan’ın cesedi, Sarıkamış JAK timlerince dere kenarında eteğinin bulunduğu yerde suyun içerisinde bulundu. Köye 4 kilometre uzaklıkta bulunun küçük Nurcan Sade’nin cesedi yapılan incelemenin ardın Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırılacak.
Baba Hayrettin Sade, “Üçüncü gününde eteğini bulduk. 8 km ötede ayakkabısını bulduk. Benim çocuğum kaybolmuştu, bulamıyorduk. Şimdi bulduk. Devletimizden Allah razı olsun. Şimdi acım biraz dindi” şeklinde konuştu.
Öte yandan çevrede güvenlik önlemi alındı. Nurcan Sade’nin yakınları göz yaşlarına boğuldu.

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