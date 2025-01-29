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Küçük oğluna 'bugün annenizi öldüreceğim' dedi! Parkta buluştuğu eski karısını katletti

29.01.2025 13:37
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Gaziantep'te eski eşi Mehmet Yeter tarafından parkta tabanca ile vurulan Fatma Köklü (39), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Fatma Köklü'nün ağabeyi Fatih Köklü, kız kardeşinin planlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia edip, "Mehmet Yeter, 11 yaşlarındaki oğluna, 'Bugün annenizi öldüreceğim' demiş. Hazırlıklı gelmiş zaten" dedi.

Küçük oğluna 'bugün annenizi öldüreceğim' dedi! Parkta buluştuğu eski karısını katletti

Olay, 20 Ocak'ta öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi'ndeki Celal Doğan Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Fatma Köklü ile yanına gelen eski eşi Mehmet Yeter arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yeter, Fatma Köklü'yü tabancayla vurdu. Fatma Köklü kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Yeter kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Köklü, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

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CANİ KÖY EVİNDE YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçtığı güzergahları takip ederek, Mehmet Yeter'i kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bir köy evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yeter, tutuklandı.

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TALİHSİZ KADINDAN ACI HABER

Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 2 çocuk annesi Fatma Köklü, bu sabah hayatını kaybetti.

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ARALARINDA ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK VARDI

Fatma Köklü'nün ağabeyi Fatih Köklü, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ileri sürerek, Mehmet Yeter'in oğlu ile birlikte olay yerine taksi ile geldiğini söyledi. Olay sırasında Yeter'in oğlunu araçta beklettiğini öne süren Fatih Köklü, "Bu şahıs ile kız kardeşim arasında şiddetli geçimsizlikleri vardı. Daha önce sürekli tehdit ediyordu. 5-6 ay kadar ayrı yaşadıktan sonra resmi olarak boşandılar. 2 çocukları vardı, vermeyeceğini söyleyince kardeşim de istemedi.

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"BUGÜN ANNENİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Kız kardeşim ayın 1'inde umreden gelmişti. Kız kardeşimi 'Çocuklar seni görmek istiyor' diye birkaç defa çağırıyor. Mehmet Yeter olay günü yaşadığı köyden gelirken yanındaki 11 yaşlarındaki oğluna, 'Bugün annenizi öldüreceğim' demiş. Hazırlıklı gelmiş zaten. Ticari taksi ile gelip oğlunu da aracın içerisinde parkın uzak bir köşesinde bekletmiş. Kız kardeşimle parkta otururken çıkarıp, tabancayla ateş etmiş" dedi.

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DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Fatih Köklü, Mehmet Yeter'in daha önce de kız kardeşi yemek yaptığı sırada boğazına bıçak dayadığını ve ölümle tehdit ettiğini ifade ederek, "Daha önce de evin içerisinde kardeşim yemek yaparken bıçağı alıp, boğazına dayamış; öldürme teşebbüsünde bulunmuş. Polise şikayet etmişler. Kendisini karakola götürmüşler. Uzaklaştırma verdiler ama bizden önce eve gelmişti.

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"ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TUTUKLANMIŞ"

Kardeşimi öldürdükten sonra tutuklanmış. Ülkemizde idam yok ama kadın cinayetleri için idam cezası geri gelmeli. Bu adamın idam edilmesini istiyoruz. Bizim yüreğimiz yandı. Başkasının yüreği yanmasın" diye konuştu. Fatma Köklü'nün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep Umre
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