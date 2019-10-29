HABER

Küçük piyanistin büyük hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Annesinin hobi amacıyla aldığı piyanoyla doğduktan sonra tanışan, 11 yaşında olmasına rağmen uluslararası birincilikleri bulunan İlyun Bürkev, ileride kendi orkestrasını kurmayı istiyor - Piyanist İlyun Bürkev: - "Orkestramla çok büyük konserler vermeyi hedefliyorum"

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Bebekliğinde piyanoyla tanışan ve 4 yaşında başladığı eğitimle girdiği birçok ulusal ve uluslararası yarışmada dereceler alan 11 yaşındaki İlyun Bürkev, gelecekte kendi orkestrasını kurup dünyanın her yerinde konser vererek uluslararası bir sanatçı olmayı hedefliyor.

Daha önce yurt içi ve yurt dışında birçok solo konser veren Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile ilk kez koro eşliğinde izleyiciyle buluştu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı öğrencisi İlyun Bürkev, annesinin hobi amacıyla aldığı piyanonun kendisinin kariyerini oluşturduğunu söyledi.

Ailesinin piyanoya ilgi duyduğunu görmesi üzerine 4 yaşında özel derslere başlatıldığını belirten Bürkev, o günden bu yana bu ilgisinin her geçen gün arttığını kaydetti.

Müzik öğretmeninin duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip olduğunu söylediğini aktaran Bürkev, ilk uluslararası yarışmasına 8 yaşında Hırvatistan'da girdiğini ve birincilik elde ettiğini kaydetti.

Yurt içi ve yurt dışında birçok solo konsere çıktığını ve büyük beğeni aldığını anlatan Bürkev, katıldığı yarışmalarda da dört birinciliği olduğunu belirtti.

Bürkev, "İlerde çok iyi bir konser piyanisti olmak ve çok büyük orkestra kurmak istiyorum. Orkestramla çok büyük konserler vermeyi hedefliyorum. Şu an geleneksel Türk müziği eğitimlerim de sürüyor. İlerde Doğu ve Batı müziğini birleştirip orkestramla çok güzel konserler vermeyi hedefliyorum. Kendi yaptığım besteleri insanlara çalmak istiyorum." diye konuştu.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaşarak ilk kez bir koro eşliğinde izleyicinin karşısına çıktığını belirten Bürkev, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Baba Doğan Bürkev de küçük yaşta büyük başarılara imza atan kızıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Kızının ilk kez bir orkestrayla sahne aldığını belirten baba Bürkev, İlyun'u her zaman desteklediklerini ve her konser ve yarışmada yanında olduklarını söyledi.

İlyun'un, "iyilik" anlamına geldiğini aktaran baba Bürkev, "İlyun'un hayatı boyunca müzikle mutlu olmasını diliyorum. Evrensel bir sanatçı olup bütün insanlığın iyilikle buluşması için bir barış elçisi olmasını istiyoruz. O da bunu bilerek müziğini yapıyor." diye konuştu.

PARTNERBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül varBu evde kimse 10 saatten fazla kalamıyor! Çıkışı bulana 115 bin TL ödül var
Siyasilerden 29 Ekim mesajı! Siyasilerden 29 Ekim mesajı!
Ozanlar ‘Cumhuriyet’ için söylediOzanlar ‘Cumhuriyet’ için söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana

En Çok Okunan Haberler

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Açıklama gündeme bomba gibi düştü! ABD o ismi de öldürdü!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra evlendi! İşte düğünden kareler

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

9-0'lık tarihi yenilgi sonrası flaş karar

HDP'li belediyeye kayyum atandı

HDP'li belediyeye kayyum atandı

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 13 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 13 ölü, 865 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı!

Siyasilerden 29 Ekim mesajı!

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Son dakika: Çankırı'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Çankırı'da deprem

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Kıtanın yarısı yangın yeri! Olaylar o ülkeye sıçradı

Esenyurt'ta binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'da yangın paniği!

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.