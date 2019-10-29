Küçük piyanistin büyük hedefi

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Bebekliğinde piyanoyla tanışan ve 4 yaşında başladığı eğitimle girdiği birçok ulusal ve uluslararası yarışmada dereceler alan 11 yaşındaki İlyun Bürkev, gelecekte kendi orkestrasını kurup dünyanın her yerinde konser vererek uluslararası bir sanatçı olmayı hedefliyor.

Daha önce yurt içi ve yurt dışında birçok solo konser veren Bürkev, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile ilk kez koro eşliğinde izleyiciyle buluştu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Devlet Konservatuarı öğrencisi İlyun Bürkev, annesinin hobi amacıyla aldığı piyanonun kendisinin kariyerini oluşturduğunu söyledi.

Ailesinin piyanoya ilgi duyduğunu görmesi üzerine 4 yaşında özel derslere başlatıldığını belirten Bürkev, o günden bu yana bu ilgisinin her geçen gün arttığını kaydetti.

Müzik öğretmeninin duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip olduğunu söylediğini aktaran Bürkev, ilk uluslararası yarışmasına 8 yaşında Hırvatistan'da girdiğini ve birincilik elde ettiğini kaydetti.

Yurt içi ve yurt dışında birçok solo konsere çıktığını ve büyük beğeni aldığını anlatan Bürkev, katıldığı yarışmalarda da dört birinciliği olduğunu belirtti.