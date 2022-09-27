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Küçük rahatsızlıklarınız için ferahlama etkisi sunan uygun fiyatlı ürünler

26.09.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide bulantısı, baş ağrısı, uykusuzluk, bel ağrısı gibi sorunlar çoğu zaman yaşam kalitesini derinden etkiler. Bu tür durumlar yaşıyorsanız en doğru adım bir doktora görünmek olsa da sorununuzu hafifletmenize yardımcı olacak kimi ürünleri keşfetmek de faydalı olabilir. Haydi gelin, birbirinden ilginç ve oldukça faydalı ürünlere beraber göz atalım.

Küçük rahatsızlıklarınız için ferahlama etkisi sunan uygun fiyatlı ürünler

Baş, bel ve boyun ağrıları, mide bulantısı veya ağız kokusu gibi basit denebilecek şikâyetler yaşamınızı derinden etkileyebilir. Bu sorunları hafifletmenin yolu ise düşündüğünüzden çok daha kolay. Sizin için araştırıp bir araya getirdiğimiz ürünler sayesinde sorunlarınızı hafifletip bir yandan ferahlayabilirsiniz. Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz birbirinden güzel ürünler ile tanışmaya hazır mısınız?

1. Yolculukta mide bulantısı yaşamamak için: Ready Set Go-Bulantı Önlemeye Yardımcı Olan Seyahat Bilekliği

Küçük rahatsızlıklarınız için ferahlama etkisi sunan uygun fiyatlı ürünler

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Otobüs, tren ve özellikle gemi gibi daha sallantılı araçlarda midesi bulanan biriyseniz size iyi bir haberimiz var. Ready Set Go-Bulantı Önlemeye Yardımcı Olan Seyahat Bilekliği, bileğinizdeki ilgili akupunktur bölgesine masaj yaparak mide bulantılarının önüne geçer. Bileğin etrafına takılan ürün, üzerindeki baskı düğmesi sayesinde basınç uygular. Tekrar kullanılabilir ve yıkanabilir olması sayesinde kullananların beğenisini kazanır. Bir kutu içerisinden dört adet bileklik çıkar. Herhangi bir ilaç veya farklı bir madde içermeyen bilekliği hamileler de gönül rahatlığıyla kullanabilir.

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2. Ağızdaki kötü kokulara son: Sensodyne Hassas Dişler İçin Ağız Gargarası

Küçük rahatsızlıklarınız için ferahlama etkisi sunan uygun fiyatlı ürünler

Ağız kokusundan muzdaripseniz ve ağzınızı ferahlatma ihtiyacı hissediyorsanız Sensodyne Hassas Dişler İçin Ağız Gargarası, tam size göre olabilir. İçinde potasyum, florür ve aktif çinko bulunan ağız gargarası; diş fırçasının ulaşamadığı alanlara girerek etkili şekilde ağız temizliği sağlar. Özellikle hassas dişler için ideal olan ürün; besin artıkları, mikroplar ve bakterilerle savaşarak ağzınızı tamamen temizler. Böylelikle kötü kokuların giderilmesinde etkili olur. Aynı zamanda verdiği ferahlık hissi sayesinde sizi gün boyu rahatlatır. Kalitesi ve uygun fiyatıyla sıkça önerilen bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

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3. Migren ataklarına ferahlatıcı bir çözüm: Nurse Harvey's Head Stick

Küçük rahatsızlıklarınız için ferahlama etkisi sunan uygun fiyatlı ürünler

Sık sık baş ağrısı çekiyorsanız, omuz ve şakak bölgenizde gerginlikler oluyorsa ya da migren atakları yaşıyorsanız ferahlatıcı ve rahatlatıcı bir öneri ile karşınızdayız. Özellikle baş bölgesindeki kasların gerilmesi, damarların daralması ve farklı etmenlerden dolayı yaşanan baş ağrılarına dışarıdan masaj yapmak etkili yöntemlerden biri. Bu esnada kullanabileceğiniz Nurse Harvey's Head Stick, içindeki ferahlatıcı mentol, lavanta ve nane yağları sayesinde deride oluşan gerginliği alır. Oluşan ferahlama hissi ile rahat bir uyku çekmenize yardımcı olur. Ürünün roll-on şeklinde tasarlanması, masajın etkisini güçlendirir.

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4. Ağrılara son verebilecek bir ürün: Farmasi Çift Etkili At Kestanesi Ağrı Kesici Masaj Jeli 250 Ml

Küçük rahatsızlıklarınız için ferahlama etkisi sunan uygun fiyatlı ürünler

Sık sık bel ağrısı, baş ağrısı veya farklı kas ağrıları çekiyorsanız sizi Farmasi Çift Etkili At Kestanesi Ağrı Kesici Masaj Jeli ile tanıştıralım. İçeriğinde yer alan at kestanesi ve sarı kantaron özü sayesinde dokuları onararak vücudunuzda oluşan gerginliği alır. Bu sayede ağrılarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda jelin içindeki nane yağı, uygulanan masaj sırasında ferahlık yaratarak daha fazla gevşemenize yardımcı olur. Cildinizde oluşan kuruluklar için üründeki arnika ve biberiye özleri, onarıcı etki gösterir.

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5. Kaliteli bir uykuya kavuşun: Şarj Oluyor Uyku Maskesi - Göz Bandı - Parti Gözlüğü - Uyku Bandı

Küçük rahatsızlıklarınız için ferahlama etkisi sunan uygun fiyatlı ürünler

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Şehir hayatında sürekli maruz kalınan ışık kirliliği, uyku kalitenizi ciddi şekilde etkileyen unsurlardan biridir. Özellikle gece saatlerinde maruz kalınan sokak lambası ve şehir ışığı gibi ögeler, uykuya dalma süresini uzattığı gibi uykuda salgılanan hormonları da etkiler. Bu durum, uyku kalitesinde olumsuz etkiler yaratır. Şarj Oluyor Uyku Maskesi - Göz Bandı - Parti Gözlüğü - Uyku Bandı, gözünüze gelen ışığı keserek uykuya dalış süresini kısaltıp uyku kalitesini arttırır. Uyku sürecindeki REM süresini de uzatarak daha kaliteli bir uyku çekmenizi sağlayan ürün, kaliteli esnek kumaştan üretilir.

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6. İstenmeyen seslere dur demenin en kolay yolu: 3M 1100 Kulak Tıkacı 7 Çift

Küçük rahatsızlıklarınız için ferahlama etkisi sunan uygun fiyatlı ürünler

Uyku kalitesini etkileyen diğer etmenlerden biri de elbette ki istenmeyen sesler. Trafik gürültüsü, inşaat sesleri ve komşunuzdan gelen sesler gibi şehir hayatındaki seslerden uzaklaşmak 3M 1100 Kulak Tıkacı 7 Çift ile mümkün. Poliüretan malzeme kullanılarak hazırlanan ürün, hemen herkesin kulak kanalına uygun olarak üretilir. Şehirde sürekli olarak var olan genel sesleri keser. 37 desibele kadar olan bütün sesleri duymanızı engelleyerek rahat ve derin bir uyku uyumanızı sağlar. Ayrıca eşinizin horlamasından dolayı uyku problemi çekiyorsanız onun kalbini kırmadan bu soruna çözüm bulabilirsiniz.

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7. Mavi ışığın zararlı etkilerini azaltan: Olivewing Mavi Işık Engelleyici Gözlük

Küçük rahatsızlıklarınız için ferahlama etkisi sunan uygun fiyatlı ürünler

Bütün gün bilgisayara, telefona veya televizyona bakan kişilerin gözleri mavi ışık nedeniyle çok çabuk yorulur. Aslında güneş ışığında da bulunan mavi ışık, saatten bağımsız şekilde gözlerle temas edince vücudun biyolojik saati üzerinde istenmeyen sonuçlara sebep olur. Migren atakları, göz ve baş ağrıları, uykusuzluk ve daha birçok problem bu duruma örnek verilebilir. Olivewing Mavi Işık Engelleyici Gözlük, sizi mavi ışığın zararlarından koruyarak söz konusu olumsuzlukları yaşamanızı engeller. Rakiplerine göre oldukça uygun fiyatlı olan ürüne göz atmanızda fayda var.

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