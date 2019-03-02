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Küçük Rümeysa: Bir ağabey melek oldu, bana böbreğini hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Rümeysa Sol (10), beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki çocuğun ailesi tarafından bağışlanan böbreğiyle yeniden hayata tutundu.

Küçük Rümeysa: Bir ağabey melek oldu, bana böbreğini hediye etti

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Rümeysa Sol (10), beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki çocuğun ailesi tarafından bağışlanan böbreğiyle yeniden hayata tutundu. Küçük Rümeysa, "Bir ağabey melek oldu gitti, bana böbreğini hediye etti" dedi.
Antalya'da 6 ay önce ailesiyle geçirdiği trafik kazası sonrasında götürüldüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 12 yaşındaki bir çocuğun ailesi tarafından bağışlanan böbreği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Başhekim ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından böbrek yetmezliği hastası Rümeysa Sol'a nakledildi. Böbrek nakli olduktan sonra sağlığına kavuşan küçük Rümeysa, yarım bıraktığı okuluna döneceği günü bekliyor.
'BİR ANNE BAŞKA NE İSTER Kİ'
3 yıl önce şiddetli ağrılar nedeniyle götürdüğü hastanede kızı Rümeysa'ya kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu söyleyen Ebru Sol, "Kızım yaklaşık 2.5 yıl diyalize bağlanarak yaşama tutundu. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Neredeyse her gün yapılan iğneler nedeniyle dayanılmaz acılar çekiyordu. Okulu ve arkadaşlarından ayrı kaldı. Haftanın üç günü diyalize girmek, bedenini çok yoruyor, onu bu halde görmek beni çok üzüyordu" dedi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde koordinasyon birim sorumlusu Nilgün Bilal ile görüşüp Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Sırası'na kaydolduklarını söyleyen Ebru Sol, "6 ay önce kadavradan böbrek bulunduğu haberi geldi. Nakil gerçekleşti ve kızım sağlığına kavuştu. Şu an sadece ilaç kullanıyor fakat diyalizden kurtulduğu için çok seviniyoruz. Yakında okula başlayacak. Onu hareketli ve hayat dolu gördükçe mutlu oluyorum. Kateteri ve halsizlik şikayetleri nedeniyle bisiklet kullanamıyordu. Artık bisiklet sürebilecek. Bir anne başka ne ister ki" diye konuştu
'MELEK OLDU BÖBREĞİNİ HEDİYE ETTİ'
6 ay önce böbrek nakli olup sağlığına kavuşan Rümeysa Sol ise "Bir ağabey melek oldu gitti. Bana böbreğini hediye etti. Yeniden okuluma başlayıp arkadaşlarımla buluştum oyunlar oynadık, çok mutluyum. Herkesin bir böbreği olsun, çocuklar sağlığına kavuşsun. Tüm insanları organ bağışına davet ediyorum. Artık ben de bisiklete binip arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Çok mutluyum" dedi.

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Küçük Rümeysa: Bir ağabey melek oldu, bana böbreğini hediye ettiKüçük Rümeysa: Bir ağabey melek oldu, bana böbreğini hediye etti

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