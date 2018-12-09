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Küçük sanatçılar kartondan heykel yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 12:23 | Son Güncelleme

Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de, 'Metalist Manifesto Karma Metal Heykel Sergisi’ kapsamında çocuklar için özel bir atölye düzenlendi.

İSTANBUL, (DHA) - Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de, 'Metalist Manifesto Karma Metal Heykel Sergisi’ kapsamında çocuklar için özel bir atölye düzenlendi. Sergide de eserleri bulunan sanatçı İrem Kopuz 7-12 yaş aralığındaki çocuklarla birlikte ‘ufak, şaşırtan, tatlı yüzlü karton heykel atölyesi’ gerçekleştirdi. Atölyede minik sanatçılar, kendilerine gösterilen tarzın yanı sıra hayal güçlerini de kullanarak karton heykellerini yaptı. Yaptıkları heykelleri diledikleri gibi renklendirip son haline getiren çocuklar ilk sanat eserlerini evlerine götürdü. "ATÖLYE GÖRSEL ZEKALARINI VE EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEK" Çocukların oldukça istekli olduklarını söyleyen sanatçı İrem Kopuz, "Çocuklar görsel zekalarını ve el becerilerini geliştirecek. Bu atölye gelecekte de hayatlarına mutlaka bir şeyler kazandıracaktır. Çocuklar sevdikleri hayvanı kendilerince yorumlayacak. Kutudan yapıp renklendirecekler ve eğlenecekler" dedi. "SANATLA İLGİLEN ÇOCUK DAHA BAŞARILI OLUYOR" Çocukların her şeyi küçük yaşta aldığına dikkat çeken Kopuz, "Düzenlediğimiz atölyelerden ne alabilirse hayatına etki edecektir, o yüzden böyle çalışmalar çok önemli. Ailelere tavsiyem, çocuklar mutlaka güzel sanatların bir dalıyla ilgilenmelidir. Spor, müzik fark etmez, eğer çocuk bunlarla ilgilenirse hayatta her zaman daha başarılı olacaktır" diye konuştu.

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