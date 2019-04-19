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Küçük Semiye'nin Fenerbahçe hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

SAMSUN’daki Şehit Mahir Emen İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Semiye Koral’ın Fenerbahçe hayali gerçek oldu.

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/ASARCIK (Samsun), (DHA)- SAMSUN’daki Şehit Mahir Emen İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Semiye Koral’ın Fenerbahçe hayali gerçek oldu. Sosyal medya üzerinden küçük kızın Fenerbahçe sevgisinden haberden olan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tarafından Semiye Koral'a imzalı bir forma ile mektup gönderildi. Ayrıca küçük kızın okuluna 150 adet kitap hediye edildi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Deniz Elçileri Öğrenci Topluluğu öğrencileri 2 ay önce kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta olan Asarcık ilçesi Gökgöl Mahallesi’nde bulunan Şehit Mahir Emen İlkokulu'na giderek burada duvar cephe güzelleştirme ve çocuklar için de yüz boya etkinliği düzenledi. Bu sırada 4'üncü sınıf öğrencisi Semiye Koral (10), yüzüne FB yazdırarak Fenerbahçe taraftarı olduğunu ve çok sevdiğini, bir forma almak istediğini söylediği video çekildi. Bunun üzerine bir üniversite öğrencisi tarafından çekilen video sosyal medya üzerinden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ulaştırıldı. Ali Koç, küçük kıza imzalı bir Fenerbahçe forması ile mektup ve okulun kütüphanesi için de 150 kitap gönderdi. 2 gün önce forma, mektup ve kitaplar okula ulaştı. Formayı alan küçük kız büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Öğrenciler gelen yeni kitapları da okumaya başladı. İki gündür okula Fenerbahçe formasını giyerek gelen Koral, "Ali Koç başkanıma çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu etti. Onu ziyaret etmek istiyorum. Ben çok büyük bir Fenerbahçe taraftarıyım. Takımımı çok seviyorum. Hep bir formam olsun istemiştim. Beni çok sevindirdiler. Verilen kitaplar nedeniyle arkadaşlarım da çok mutlu oldu. Her zaman içimde bir Fenerbahçe sevgisi var" dedi.

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