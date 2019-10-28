'Küçük Şeyler'e seyirciden tam not

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- BU yıl 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategorisinde yarışan, Kıvanç Sezer'in yönettiği 'Küçük Şeyler' filmi, seyirciden tam not aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin film gösterimleri devam ediyor. AKM Aspendos Salonu'nda gösterimi yapılan ulusal kategoride yarışan filmlerin gösterimine sinemaseverler yoğun ilgi gösteriyor. Bu kategoride yarışan Kıvanç Sezer'in filmi 'Küçük Şeyler' de ilgi gören filmler arasında yer aldı. Filmin gösteriminin ardından yönetmen Kıvanç Sezer'in yanı sıra filmin başrol oyuncuları Alican Yücesoy ve Başak Özcan seyircilerin sorularını yanıtladı.

MÜTEAHHİTLERİN DE FİLMİNİ YAPACAK

53'üncü festivalde Antalya'da yarışan ve birçok ödüle adını yazdıran ‘Babamın Kanatları’ filminin de yönetmeni olan Kıvanç Sezer, bu filmin, üçlü serinin ikincisi olduğunu söyledi. İlk filmi 'Babamın Kanatları'nda inşaat işçilerini işlediğini hatırlatan Sezer, bu filmde de işçilerin oluşturduğu evlerde yaşayanların hayatını anlattığını söyledi. Sezer, üçlemedeki diğer filminde ise müteahhitleri ele alacağını aktardı.

'İNSANİ DEĞERLER PARANIN ALTINDA EZİLDİĞİ SÜRECE MUTSUZ OLUYORUZ'

Filminde paranın her şey olmadığına vurgu yapmak istediğini kaydeden Sezer, "Eğer öyle anlaşıldıysa seyirciden özür dilerim. Tam tersine insani değerler, ilkeler, prensipler paranın altında ezildiği sürece mutsuz oluyoruz. Filmde de bunu işlemek istedim. Herkesin bir yaşam çizgisi var. İnsanların çoğunun mutsuz olduğu kesin. Sevgi, birbirimize tutunmak gibi kavramların bizi ayakta tutabileceğini düşünüyorum. Üreterek ayakta kalabiliriz" dedi.

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