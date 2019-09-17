Küçük şirketler veri sızıntısıyla karşı karşıya

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesindeki küçük şirketlerin yaklaşık yüzde 46'sının bu yıl veri sızıntılarıyla karşılaştığını ifade etti.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, 50'den az çalışana sahip şirketlerin yaşadığı siber güvenlik vakaları manşetlerde pek yer almasa da veri sızıntıları bu küçük şirketlerin işlerini doğrudan etkileyebiliyor.

Küçük şirketler kısıtlı kaynaklarını büyümeye daha çok ayırdığından, iş süreçlerini durduracak ve yavaşlatacak durumlar gelir kaybı anlamına geliyor. Müşterilerin kişisel verileri etkilendiğinde ise bu küçük şirketler güven kaybı yaşıyor ve GDPR gibi yönetmeliklere uymadıkları için ceza ödemek zorunda kalabiliyor.

Kaspersky tarafından bu yılın nisan ayında 1-49 çalışana sahip bin 138 şirket arasında yapılan BT Güvenliği Riskleri Anketi araştırması, küçük şirketlerin veri sızıntıları yaşadığını ve bundan etkilenen şirket sayısının başka hiçbir sektörde olmadığı kadar hızlı bir şekilde arttığını gösterdi.

META bölgesinde, veri sızıntısıyla karşı karşıya kalma oranı KOBİ'lerde yüzde 64 ve kurumsal şirketlerde yüzde 67 olarak gerçekleşiyor. Veri sızıntısıyla karşı karşıya kalma oranı bu şirketlerde daha yüksek olsa da daha küçük şirketlerde bu oran bir yıl içinde yaklaşık 12 puan yükselerek yüzde 46'ya ulaşmış durumda. Her tür şirket veri sızıntılarıyla mücadele etmek zorunda fakat en küçük ölçekli şirketler için tehlike her yıl daha da büyüyor.