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Küçük Sude ile 'Bozoğlan'ın dostluğu sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Sosyal medyada, 'Bozoğlan' adını verdiği atının üzerinde ayakta durduğu fotoğrafıyla ilgi gören Iğdırlı küçük Sude'nin atıyla dostluğu dikkati çekiyor. Atına renginden dolayı 'Bozoğlan' adını veren 10 yaşındaki Sude Ertekin, 2 yıldır neredeyse tüm gününü onunla geçiriyor.

Iğdır'ın Melekli beldesinde yaşayan Sude ile Bozoğlan'ın dostluğu yöre halkından da ilgi toplarken, Sude'nin özellikle at üstünde ayakta durması görenleri şaşırtıyor.

Küçük Sude ile 'Bozoğlan'ın dostluğu

Sabahın erken saatlerinde uyanıp atıyla ilgilendikten sonra okula giden ilkokul 4. sınıf öğrencisi Sude, okuldan döndükten sonra da atının bakımlarını yapıyor.
Bozoğlan ile zaman zaman kırsalda gezintiye çıkan Sude Ertekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, at sevgisinin bir kez ata binmesiyle başladığını belirterek, "Babam at almıştı, beni bindirdi, o zaman çok heyecanlanmıştım. Ata bindiğim an neredeyse düşecek gibi olmuştum, işte o zaman at sevgim başladı.
Ata bindiğimde kendimi çok mutlu, sanki göklerdeymişim gibi hissediyorum ve hiç korkmuyorum." dedi.

'HAYATIMDA BOZOĞLAN'A ÇOK BÜYÜK YER AYIRIYORUM'

'HAYATIMDA BOZOĞLAN'A ÇOK BÜYÜK YER AYIRIYORUM'
Günlük hayatında Bozoğlan'a çok büyük yer ayırdığını anlatan Sude, şunları söyledi:
"Sabah uyandığımda önce ahıra gidip atıma saman, arpa verip onu seviyorum, okşuyorum, elimle yem yediriyorum. Akşam olduğunda tekrar aynı şeyleri yapıyorum. Onunla konuşuyorum, diyorum ki bugün bunlar oldu, okulda şöyle eğlendim. Yaşadıklarımı anlatıyorum, o da dinliyor. Rüyalarıma da giren atımı çok seviyorum."
Sude'nin babası Sezair Ertekin de kızının Bozoğlan ile arkadaş gibi sohbet ettiğini, akranları evcilik oynarken Sude'nin ise atla ilgilendiğini söyledi.
Ata binmenin çok zevkli aktivite olduğunu ifade eden baba Ertekin, "Kızımın böylesine eğlenceli hobiye merak duyması beni mutlu etti. Sude ile bir hayvana bu kadar bağlı olması yüzünden övünüyorum, Bozoğlan'ı bu kadar sevmesi beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

'AT TUTKUSU BİZDE GELENEKTİR'

'AT TUTKUSU BİZDE GELENEKTİR'
Sezair Ertekin, şunları aktardı:
"At tutkusu bizde genetiktir, babamdan bana benden de çocuklarıma kaldı, böyle de devam edeceğini düşünüyorum. Kızım okuldan arta kalan zamanlarda ata biniyor.
Sude, saat 07.00'de kalkar, yarım saat kadar atıyla oynar, gelir kahvaltısını yapıp okuluna gider. Okuldan döndükten sonra da 2 saat kadar atıyla oynar. Genellikle de hafta sonları atına binerek gezer."
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Anahtar Kelimeler:
ığdır Melekli beldesi at sevgisi

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