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Küçük Şükrü, babasının lokanta ruhsatını Başkan Gökhan Yüksel’in elinden aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 19:24 | Son Güncelleme

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da yeni iş yeri açan ve çalışma ruhsatı almaya hak kazanan 11 esnafa ruhsatlarını takdim etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da yeni iş yeri açan ve çalışma ruhsatı almaya hak kazanan 11 esnafa ruhsatlarını takdim etti. Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki Başkanlık makamında gerçekleşen ruhsat takdim töreninin en ilgi çekici konuğu ise 3,5 yaşındaki Muhammet Şükrü Gülistan oldu. Babası Burhan Gülistan’ın Orhantepe Mahallesi’nde faaliyet gösterecek olan lokanta ruhsatını Başkan Gökhan Yüksel’in elinden alan 2016 doğumlu minik çocuk, törende samimi anların yaşanmasına vesile oldu.

Ruhsat takdim töreninde babasının iş yeri ruhsatını almak için gelen 3,5 yaşındaki Muhammet Şükrü Gülistan’ı kucağına alarak kendisiyle bir süre sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel, küçük misafiri ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Daha sonra Kartal’da iş yeri açan 11 esnafa da tek tek teşekkür eden Başkan Gökhan Yüksel, esnafın bir kentin can damarları olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kartal esnafı kalkındıkça, kazanan Kartallı komşularımız olacaktır. Bugün ruhsat almaya hak kazanan 11 esnafımızı burada ağırlamaktan ve ruhsatlarını bizzat teslim etmekten dolayı memnuniyet duyuyorum. Hepinize hayırlı işler, bereket ve bol kazançlar diliyorum."

"Görüşlerinize önem veriyoruz"
Son olarak Kartallı esnafla sıkça bir araya gelmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Yüksel, "Komşularımıza güzel hizmetler vermek istiyoruz. Bu anlamda mahallelerimizi güzelleştirecek ve ilçemizi kalkındıracak projelerimiz var. Tamamı gerçekleştirilebilir ve doğrudan ihtiyaçlarınıza yönelik projelerle ilgileniyoruz. Bu adımları atarken de istişareye büyük önem veriyoruz. Kartallı esnafımızla bu tür buluşmaları devamlı hale getirerek, görüşlerine başvuracağız" dedi.

"Eleman ihtiyacınız olduğunda Belediyemize başvurun"
İşletmelerin Kartal’a olan ilgisinin artması ve esnafın kalkınmasının işsiz sayısının azalmasına vesile olacağını belirten Başkan Yüksel, "Kartal’da katma değer oluşturacak projeler, önceliğimiz olacak. Kartal Kariyer Merkezi diye bir proje başlattık. İşverenle iş arayan komşularımızı bir araya getiriyoruz. Lütfen eleman ihtiyacınız olduğunuzda Kartal Belediyesinin insan kaynakları birimine başvurun, beraber hareket edelim ve sizi ihtiyaç duyduğunuz insan kaynağına eğitimler vererek biz yaratalım" diye konuştu.

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