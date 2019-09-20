Küçük Şükrü, babasının lokanta ruhsatını Başkan Gökhan Yüksel’in elinden aldı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da yeni iş yeri açan ve çalışma ruhsatı almaya hak kazanan 11 esnafa ruhsatlarını takdim etti. Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’ndaki Başkanlık makamında gerçekleşen ruhsat takdim töreninin en ilgi çekici konuğu ise 3,5 yaşındaki Muhammet Şükrü Gülistan oldu. Babası Burhan Gülistan’ın Orhantepe Mahallesi’nde faaliyet gösterecek olan lokanta ruhsatını Başkan Gökhan Yüksel’in elinden alan 2016 doğumlu minik çocuk, törende samimi anların yaşanmasına vesile oldu.

Ruhsat takdim töreninde babasının iş yeri ruhsatını almak için gelen 3,5 yaşındaki Muhammet Şükrü Gülistan’ı kucağına alarak kendisiyle bir süre sohbet eden Başkan Gökhan Yüksel, küçük misafiri ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Daha sonra Kartal’da iş yeri açan 11 esnafa da tek tek teşekkür eden Başkan Gökhan Yüksel, esnafın bir kentin can damarları olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kartal esnafı kalkındıkça, kazanan Kartallı komşularımız olacaktır. Bugün ruhsat almaya hak kazanan 11 esnafımızı burada ağırlamaktan ve ruhsatlarını bizzat teslim etmekten dolayı memnuniyet duyuyorum. Hepinize hayırlı işler, bereket ve bol kazançlar diliyorum."