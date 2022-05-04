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  4. Küçük Tarık'tan sevindiren haber 67 saat sonra geldi! Kayanın dibinde bulundu

Küçük Tarık'tan sevindiren haber 67 saat sonra geldi! Kayanın dibinde bulundu

04.05.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta 1 Mayıs'ta kaybolan 12 yaşındaki Tarık'tan sevindiren haber geldi. Yayladan dönerken kayıplara karışan Tarık Altun, 67 saatinden ardından, yaşadığı köye 8 kilometre uzaklıkta bulundu. Küçük çocuğu bir kayanın dibinde bulan çoban, çektiği videoyu jandarmaya gönderdi ve ailesine ulaşıldı.

Kars'ta 1 Mayıs günü yayladan dönerken kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun, bir çoban tarafından 67 saat sonra yaşadığı köye 8 kilometre mesafede, kaya dibinde uyurken bulundu.

Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde Selma- Oktay Altun çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan Tarık, 1 Mayıs günü sabah saatlerinde kuzenleri ile birlikte hayvan otlatmak için yaylaya gitti. Öğleden sonra köye dönmek için yola çıkan Tarık'tan haber alamayan yakınları, saat 17.00 sıralarında durumu jandarmaya bildirdi.

Tarık'ı bulmak için çalışma başlatan AFAD, JAK, UMKE, 112 ve jandarma ekipleri, araziler ile çevre köyler Yalınkaya, Derecik, Subatan ve Hacıveli’de ev ve eklentilerinde arama yaptı. Camilerden de anonslar yapılarak köylüler bilgilendirildi. Arama çalışmalarına yöre halkı da destek verdi.

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KAYANIN DİBİNDE GÖRDÜ

Ekiplerin arama çalışmaları sürerken bugün saat 12.00 sıralarında Tarık'tan sevindiren haber geldi. Merkeze bağlı Yalçınkaya köyünün yaylasında bir çoban, kaya dibinde uyuyan çocuğu fark etti. Çocuğu cep telefonuyla görüntüleyen çoban, videoya jandarmaya ulaştırdı. Video aileye izlettirildi. Aile, görüntülerdeki çocuğun oğulları Tarık olduğunu teşhis etti. Jandarmayla birlikte yaylaya giden aile, büyük sevinç yaşadı, oğullarını bulan çobana teşekkür etti.

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Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan, genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Tarık Altun, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"GÖRÜNCE DÜNYALAR BENİM OLDU"

Kaybolan oğlunun bulunmasına çok sevindiğini söyleyen Oktay Altun, "Çocuğumu aramada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Allah kimseye evlat acısı vermesin, herkes elinden geleni yaptı, çocuğumu bulmak için seferber oldu. Çocuğumu görünce çok sevindim, dünyalar benim oldu" dedi.

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Çobanların gönderdiği fotoğraflardan Tarık Altun'u teşhis eden amcası Taner Altun da olay yerine gittiğinde büyük sevinç yaşadığını söyledi. Yeğeninin bir kayanın dibinde olduğunu anlatan Altun, "Yanımda su götürmüştüm, o suyla ağzını burnunu yıkadım. Yeğenimin herhangi bir yerinde yara veya çizik yok. Çocuk sağ salimdir. Susuz kaldığı için konuşamıyordu, dudakları kurumuştu" diye konuştu. (DHA)

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