HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçük Umut’a polis amcalarından ziyaret

Küçük Umut’a polis amcalarından ziyaret

08.02.2021 12:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 8 yaşındaki Umut Çiftçi’nin polis sevgisi İlçe Emniyet Müdürlüğünü harekete geçirdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 8 yaşındaki Umut Çiftçi’nin polis sevgisi İlçe Emniyet Müdürlüğünü harekete geçirdi. Küçük çocuğun babasının CİMER üzerinden yazdığı not üzerine emniyet mensupları küçük çocuğu ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.
Çeltikçi Mahallesi’nde ikamet eden 8 yaşındaki Umut Çiftçi’nin babası Akif Çiftçi, oğlunun polisleri ve polislik mesleğini çok sevdiğini ve bu bunu sürekli dile getirdiğini belirterek CİMER’e yazı yazdı. Minik Umut’ un bu sevgisine İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğü ilgisiz kalmadı. İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Devriye Ekipler Büro Amirliğine bağlı Yunus ekipleri ve Toplum Destekli Polislik ekipleriyle birlikte Umut Çiftçi’yi ikametinde ziyaret etti. Emniyet müdürünü ve ekipleri karşısında gören minik Umut büyük sevinç yaşadı. Umut’a polis kıyafeti ve çeşitli hediyeler veren emniyet müdürü, oğluna polis sevgisini aşılayan Akif Çiftçi’ ye memnuniyetini dile getirip teşekkür etti.
Küçük çocuk ise giydiği polis kıyafetleriyle yaptığı açıklamada, "Geldiğiniz için çok mutluyum. Benim hayalim hep özel harekâtçı olmak. Hep onların videolarını izliyorum. Yerde onlar gibi sürünüyorum, şınav çekiyorum" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı! 'Aşı olunsa dahi...'Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı! 'Aşı olunsa dahi...'
76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

Bülent Arınç: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

20 itfaiye eri 13 yaşındaki kıza tecavüz etmişti! Skandal karar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Balıkesir'deki 'jigolo' dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

Balıkesir'deki 'jigolo' dolandırıcıları adliyeye sevk edildi

İstanbul'a kar yağacak mı? 'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

'Asıl kış şimdi başlıyor' dedi, tarih vererek uyardı

Kahramanmaraş'ta mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Mutasyonlu koronavirüs görülen mahalle karantinada

Tunceli'de bakımevinde koronavirüsten 12 ölüm! Soruşturma başlatıldı!

Bakımevindeki ölümlerle ilgili flaş gelişme!

İstanbul'da komşu dehşeti: Sizi öldüreceğim açın kapıyı

İstanbul'da komşu dehşeti: Sizi öldüreceğim açın kapıyı

Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Enis Berberoğlu talebi

Enis Berberoğlu ile ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.