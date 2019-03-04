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Küçük Valentina Ordu’da sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

Gürcistan’da yaşayan ve tükürük bezindeki tümör yüzünden hayatı kabusa dönen 12 yaşındaki Valentina Resulidze, Ordu’da 3 saatlik başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.Gürcistan’ın Batum şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Valentina Resulidze’nin yüzü şişmeye, ağzında akıntılar olmaya ve şiddetli ağrıları olmaya başladı.

Küçük Valentina Ordu’da sağlığına kavuştu

Gürcistan’da yaşayan ve tükürük bezindeki tümör yüzünden hayatı kabusa dönen 12 yaşındaki Valentina Resulidze, Ordu’da 3 saatlik başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.
Gürcistan’ın Batum şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Valentina Resulidze’nin yüzü şişmeye, ağzında akıntılar olmaya ve şiddetli ağrıları olmaya başladı. Şikayetleri üzerine ülkesinde gittiği hastanede kitle eksizyonu ameliyatı oldu. 6 ay sonra aynı şikayetleri başlayan hasta, Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Yılmaz’ın gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla, tükürük bezindeki 3 santimetrelik tümörden kurtuldu.
Operasyonla ilgili bilgi veren Opr. Dr. Ahmet Yılmaz, tükürük bezlerinin sindirime yardım etmekle birlikte ağız, burun, yutak gibi boşlukları örten mukozaları korumakla görevli olduğunu belirtti. Tükürük bezinde iyi huylu veya kötü huylu tümörlere rastlanabileceğini belirten Yılmaz, nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte bu tümörlerin oluşumunda sigara, yanlış beslenme, kimyasal ve genetik faktörlerin etkili olabildiğine dikkat çekti.
Yılmaz, “Genç hastamız bize geldiğinde yüzünde şişlik, akıntı ve ağrısı vardı. Daha önce ülkesinde ameliyat olmuş fakat şikayetleri geçmemiş. Yaptığımız değerlendirmeler sonunda tükürük bezinde plomatriksoma diye bilinen ve çok nadir görülen bir tümör olduğunu saptadık. Tükürük bezinde oluşan tümörün yüz bölgesini de içeren geniş bir alanı kapladığı gördük. Süperfisiyal Parotidektomi ameliyatı olmasına karar verdik. Ameliyat 3 saat sürdü. Tümörlü dokuyu tükürük bezinin yüzeysel kısmı ile birlikte çıkardık” dedi.
Tedavisi atlanmış veya ameliyat başarısız geçmiş olsaydı hastanın genç yaşta yüz felci olabileceğini ve büyük cerrahi gerektiren ameliyatlara gerek duyma ihtimali olduğunu aktaran Yılmaz, “Nadir görülen bu hastalık vücutta her yeri tutabilen, hızlı büyüyen kanamalı tümörler oluşturabilen bir hastalıktır. Bu endişelerin hiçbirine gerek kalmadı, ameliyatımız gayet başarılı geçti. Ameliyat sonrası ikinci günde hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik” diye konuştu.
Valentina Resulidze’nin ailesi ise, “Batum’da Medical Park Ordu Hastanesi’ni tercih eden çok fazla kişi var, burası bizim evimiz gibi oldu. Gösterilen ilgi, alaka ve verilen sağlık hizmeti bizi buraya getiriyor. Ameliyatımız çok iyi geçti, Öncelikle doktorumuz Op. Dr. Ahmet Yılmaz’a ve Medical Park Ordu ailesine çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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