"Küçük Venedik" yenilenen çehresiyle ziyaretçilerini ağırlayacak

Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil olan Uluabat Gölü'ne kıyı Gölyazı Mahallesi, yenilenen çehresiyle misafirlerini bekliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Japon Seyahat Acenteleri Birliğinin (JATA) 2017 yılında Avrupa'da görülebilecek 30 bölgeden biri olarak gösterdiği Gölyazı'da adanın tamamında altyapıdan üstyapıya önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 7 bin 43 metrekare tamburlanmış bergama doğal granit ile döşeme kaplaması, 30 bin 698 metrekare 8 santimetre yüksekliğinde her renk ve ebatta mikronlu beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapıldı.

Beton bordür, beton parke döşemeleriyle toplam 47 bin metrekare alan yeniden düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm bu çalışmalar için toplam 5,5 milyon lira harcandı.

Yaz aylarına kadar meydan çevrelerine ferforje korkuluk imalatları, yeşil alan düzenlemeleri ve park bahçelere oturma grupları yerleştirilmesi çalışmaları da tamamlanacak.