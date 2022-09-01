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Küçük yaşam alanına sahip kişiler için minimal mobilya modelleri

30.08.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı evlerin odaları çok küçük olabilir. Hele bir de odada birden fazla kişi kalıyorsa o zaman alan sıkıntısı daha da büyür. Bu gibi durumlarda kullanışlı mobilyalar, pratik eşyalar ve minimalist çözümler daha da önem kazanır. Dar bir odanız varsa odanızda kullanabileceğiniz en iyi çözüm önerilerini sizin için bir araya getirdik. Gelin, odanızı beraber yeniden şekillendirelim!

Küçük yaşam alanına sahip kişiler için minimal mobilya modelleri

Dar alanlarda eşyaların kullanışlılığı daha büyük önem kazanır. Bu gibi durumlarda birden farklı şekilde kullanılabilen eşyalar, alandan tasarruf ettiren mobilyalar ve minimalist tasarımlara sahip basit ama kullanışlı ürünler oldukça faydalı olabilir. Sizin de dar alanda kullanabileceğiniz rahat ve kullanışlı mobilya arayışınız varsa buradaki seçenekler çok hoşunuza gidebilir.

1. Hem koltuk hem yatak: Magic Katlanır Yataklı Koltuk Antrasit

Küçük yaşam alanına sahip kişiler için minimal mobilya modelleri

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Küçük odaların ve dar alanların daha kullanışlı hâle gelmesi için en iyi çözümlerin arasında Magic Katlanır Yataklı Koltuk Antrasit gibi ürünler yer alır. "Yerim yok fakat misafirim geliyor." diyenler için de çok güzel bir çözüm olan ürün, uzun ömürlü süngeri ve benzersiz tasarımı ile en sevdiğiniz eşyanız olabilir. Farklı kullanım seçenekleri sunmasının yanı sıra yüksek konforu ve farklı renk seçenekleriyle de göz doldurur. Fermuarlı kumaşı sayesinde kılıfı kolaylıkla çıkarılarak yıkanabilir. Ürünün kadife kumaşı yumuşacık dokusuyla mükemmel bir his sağlar.

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2. Küçük alanlarda az yer kaplayan mükemmel bir tasarım: WOODFACE Best Doğal Ahşap Köşe Çalışma Masası

Küçük yaşam alanına sahip kişiler için minimal mobilya modelleri

Dar alanların en büyük sorunu, çok yer kaplayan büyük mobilyaları sığdıramamak. Bunu çözmek içinse minimalist tasarımlı kullanışlı ürünlere ihtiyaç var. WOODFACE Best Doğal Ahşap Köşe Çalışma Masası tam olarak böyle bir dizayna sahip. %100 doğal çam ağacından üretilen bu ürün, tamamen çevre dostu ve geri dönüştürülebilir bir yapıya sahip. Minimalist bir tasarıma sahip olan masa el işçiliği ile üretilir. Sağlığa zararlı bir madde içermediği için güvenle kullanılabilir. Sağlam yapısı sayesinde yıllarca size eşlik edebilir. Çalışma ortamını efektif bir şekilde kullanmayı sağlarken aynı zamanda doğal çam kokusu ile havanızı değiştirir.

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3. Sehpa, kitaplık ve raf hepsi bir arada: MDesign Yan Sehpa Mini Kitaplık Sehpa

Küçük yaşam alanına sahip kişiler için minimal mobilya modelleri

Küçük odanızı çok daha renkli ve kullanışlı bir hâle getirmenizi sağlayacak olan MDesign Yan Sehpa Mini Kitaplık Sehpa, minimalist dizaynı ve kullanışlı yapısıyla ise çok pratik bir ürün. Hem kitaplarınızı koyabileceğiniz hem çiçeklerinizi yerleştirebileceğiniz bu ürün, aynı zamanda bir yan sehpa olarak da iş görür. Birinci sınıf suntalam malzemeden üretilir. Model, 70 santimetre yüksekliğe 28 santimetre genişliğe sahip. Az yer kaplayan sehpa, göründüğünden çok daha iş başarması ve kaliteli malzemesiyle kullananların beğendiği seçeneklerden biri.

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4. Az yer kaplayan aşırı rahat koltuk: Armutpark Koton Armut Koltuk

Küçük yaşam alanına sahip kişiler için minimal mobilya modelleri

Dar alanların en sevilen eşyaları arasında armut koltuklar yer alır. Armutpark Koton Armut Koltuk hem minimal yapısı hem konforlu olması sayesinde en sevdiğiniz koltuğunuz hâline gelebilir. Kitap köşesine yerleştirince mükemmel bir kitap koltuğu olan bu ürün, konsolun karşısına koyunca ise harika bir oyun koltuğu olarak tercih edilebilir. Bilgisayarınızı kucağınıza alıp ders çalışma alanında kullanabilir, balkona atıp kahve keyfi yapabilirsiniz. Estetik ve sağlam olması için özenle dikilen ürün; evde, havuz başında, bahçede ve balkonda rahatlıkla kullanılabilir.

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5. Odanızdaki en sevdiğiniz eşya bu olabilir: Axolotl Supply Telefon Ve Tablet Bölmeli Minderli Laptop Sehpası

Küçük yaşam alanına sahip kişiler için minimal mobilya modelleri

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Küçük evlerde masa koyacak alan her zaman bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda laptop ile çalışmak, kitap okumak veya farklı aktiviteler gerçekleştirmek için Axolotl Supply Telefon Ve Tablet Bölmeli Minderli Laptop Sehpası gibi ürünler hayat kurtarıcı hâle gelir. Üzerinde laptop koymak için bir alan, tablet ve telefon standı ve mousepad bulunan bu ürün; altında yer alan minderi sayesinde çok rahat bir kullanıma sahip. Ayrıca bilek koruma kısmı ile laptop kullanırken rahat etmenizi de sağlar.

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6. Küçük, şık ve sade komodin arayanlara: Yurudesign Luvio Komodin

Küçük yaşam alanına sahip kişiler için minimal mobilya modelleri

Dar alanların büyük sorunlardan biri, birçok eşyanın çok büyük ve hantal şekilde tasarlanmış olması olabilir. Fakat dar alanlarda daha hafif, taşıması ve temizlemesi kolay, kullanışlı ürünlere ihtiyaç var. Yurudesign Luvio Komodin tam olarak böyle bir ürün. Çok basit bir tasarıma sahip gibi görünse de çok kullanışlı olan komodin, 18 milimetre kalınlığında yonga levha ve birinci sınıf PVC bant kullanılarak üretilir. Ürünün metal ayaklarında kutu profil kullanılır. Komodin; yatağınızın başında, koltuk yanında veya koridorda tercih edilebilir.

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7. Gamerlar bunu çok sevecek: BYDMR Loft Gamer Yataklı Oyuncu Kompleksi

Küçük yaşam alanına sahip kişiler için minimal mobilya modelleri

Dar odalarda kalanlar için en büyük sıkıntılardan biri; odaya ve yatak, dolap ve masanın aynı anda sığmaması olabilir. Bu sorunu çözmek için tasarlanan BYDMR Loft Gamer Yataklı Oyuncu Kompleksi, görenleri büyüleyecek şekilde dizayn edilmiş muhteşem bir ürün. Üzerinde yatağı yer alan kompleksin altında oyun oynamak ve film izlemek için dizayn edilmiş bir alan mevcut. Burada bir TV sehpası ve rahat bir koltuk var. Merdivenin yanında elbiseler için bir askı alanı, kitaplar ve farklı eşyalar için de raf bulunur.

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Anahtar Kelimeler:
minimalist evler mobilya
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