Küçük yaşlarına rağmen Tunuslu iki kardeşten hatimle teravih namazı

TUNUS (AA) - ADİL SABİTİ - Tunus'un Ben Gardan şehrinde 16 yaşındaki Emir Hamrun ile 14 yaşındaki kardeşi Muhammed ilk kez imam olarak hatimle teravih namazını birlikte kıldırmanın heyecanını yaşıyor.

Kentteki Hazreti Osman Bin Affan Camisinde, teravih namazını hatimle kıldıran yaşları küçük iki hafız imam kardeşin arkasında büyük küçük herkes saf tutuyor.

Hafız Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cerbe adasında hafızlık yaptıklarını belirterek, "Kur'an-ı Kerim'i iki yıldan az bir süre içerisinde ezberledik. Bir buçuk yıl boyunca da Tatavin şehrinde ezberlerimizi pekiştirmek için çalıştık." dedi.

- İlk kez teravih namazı kıldırıyorlar

Camiye teravih namazı kıldırmak için ilk kez geldiklerini söyleyen Muhammed, ağabeyi Emir ile imam olarak görev yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ağabey Emir de kardeşiyle beraber bu yaşlarda cemaate imam olmanın çok güzel bir deneyim olduğunu söyleyerek, "İki kardeş arasında örnek bir iş birliği sergilemekten gurur duyuyorum. Gençlere ve çocuklara Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmalarını ve onu ezberlemelerini tavsiye ediyorum." dedi.