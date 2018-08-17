Küçük yaşta evlilik mağduru eski uzman çavuş, tahliye oldu

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta erken yaşta biriyle evlendiği için tutuklanan eski uzman çavuş Levent Tan (29), 4 yıl 8 ay hapis cezası yattıktan sonra denetimli serbestlikle bugün tahliye oldu. Tan'ı evde bekleyen çocukları ve eşi sevinç gözyaşı döktü. Sivas'ta Fatih Mahallesi'nde oturan Levent Tan, 2006 yılında 17 yaşındayken, Adana’nın Kozan ilçesinde lise eğitimini sürdürürken tanıştığı 14 yaşındaki Leyla Mutlu'ya aşık oldu. Levent Tan, o dönem kendisinden 3 yaş küçük Leyla Mutlu ile resmi nikahsız birlikte yaşamaya başladı. 1 yıl sonra çiftin Muhammet Akın adını verdikleri çocuğu dünyaya getirdi. Leyla Mutlu, 2008 yılında aldığı ağrı kesici ilaçtan zehirlenince Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edilen Leyla Mutlu'yu muayene eden doktor, nikahsız evli olduğunu öğrenince 'küçük yaşta evlilik nedeniyle bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğu' şüphesiyle durumu hastane polisine bildirdi ve soruşturma başlatıldı. Levent Tan hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 6 Ekim 2009 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme Levent Tan'a, 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Levent Tan, 6 Ocak 2010 tarihinde Leyla Mutlu ile resmi nikah kıydırırken, Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'ne başvurarak hakkındaki karara itiraz etti. Davanın Yargıtay sürecinde olduğu dönemde Levent Tan, 2010 yılında girdiği uzman çavuşluk sınavını kazanarak Siirt'te görev yapmaya başladı. Ailesini de yanına alan Tan, burada 3 yıl görev yaptı. Yargıtay 14'üncü Dairesi, yerel mahkemenin kararını 23 Ocak 2014 tarihinde onadı. ADANA'DA TUTUKLANDI Siirt'ten izinli olarak eşi Leyla Tan ile Adana'nın Kozan ilçesindeki kayınpederinin evine giden uzman çavuş Levent Tan'ı, 27 Ocak günü gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Levent Tan, tutuklandı ve Kozan Cezaevi'ne konuldu. Sivas E Tipi Cezaevi'nde 4 yıl 8 ay hapis yatan Levent Tan, cezasının kalan kısmı Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında değerlendirilerek bugün tahliye edildi. Eşi ve çocuklarına kavuşan Tan, suçsuz yere hapiste yattığını söyleyerek, ayrılmak zorunda kaldığı mesleğine yeniden dönmek istediğini söyledi. Hapiste yattığı süre boyunca en çok tecavüzcülerle aynı koğuşta kalmanın kendisini üzdüğünü anlatan Tan, Türkiye'de kendisi gibi 3 bin 800 ailenin daha olduğunu ve hiçbir suçlarının olmadığını söyledi. Tan, "Ben 17 yaşımda, eşim de 14 yaşındayken evlendiğimizden dolayı 5 yıl cezaevinde yattım. Bugün tahliye oldum. 5 yılın verdiği bir doluluk var. Çünkü yattığımız ceza belli, küçük yaşta evlilik. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeye çoğu kişi karşı çıktı. 5 yıl boyunca yattım. Beni yatırdıkları madde üzüntü verici. Benim zoruma giden akrabasıyla, evlatlarıyla ilişki yaşayıp, cezaevinde bulunan kişilerle aynı koğuşta bulunmaktı. Hak etmediğimi düşünüyorum. Eskiden uzman çavuştum, görevimi kaybettim. Ben cezaevine girdim, eşim daha da mağdur oldu. Milletin takdirine bırakıyorum. İşime güvendiğimden dolayı belli bir birikim yapmak için kredi çekmiştim. Cezaevine girip ödeyemeyince borcum 300 bin liraya yükselmiş" dedi.

'ESKİ İŞİMİ GERİ İSTİYORUM' Tan, eski uzman çavuşluk işine yeniden dönmek istediğini söyleyerek, "Bizim gibi mağduriyet yaşayanlar için meclisten yasa çıkması gündeme geldiğinde havalara uçmuştuk. Son güne kadar çıktı çıkacak diye beklerken karşı çıkanlar nedeniyle gerçekleşmedi. Son güne kadar desteklendi, son gün yasayı geri çektiler. Bizim durumumuz farklıydı. Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar komutanıma sesleniyorum. Ben sizin askerinizdim. Bu milleti, devleti savunmak için tekrar askeriniz olmak istiyorum. Önce Rabbime, sonra size yalvarıyorum işimi geri istiyorum. İkinci isteğim de benim gibi bu durumda yatan arkadaşlar için bir yasa istiyorum" diye konuştu. 'ÇİFTE BAYRAM YAŞIYORUM' Leyla Tan ise eşi cezaevine girince büyük mağduriyet yaşadığını ve 2 çocuğunu babasız büyütmek zorunda kaldığını söyledi. Eşinin tahliye olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu anlatmaya kelimeler bulamadığını ifade eden Leyla Tan, "4 sene 8 ay önce kendimi paraladım, eşimi çıkarabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım ama olmadı. Takdiri ilahi diyelim. 4 sene 8 ayın sonunda eşim yanımda, çocuklarım yanımda. Şu anda söyleyecek söz bulamıyorum, kelime bulamıyorum. Allah'ım herkese nasip etsin. Benim eşim suçsuz yere yattı. 4 sene 8 aydır ben suçsuz yere, günahsız yere mağdur edildik. Bana mağdur dediler ben nasıl mağdur oldum eşimi cezaevine koydular ben o şekilde mağdur oldum. Ben asıl o zaman mağdur oldum. Buna bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Eşim yattı çıktı ama bizim gibi o kadar çok aile var ki. O kadar çok yol bekleyen eş var, babalarını bekleyen çocuklar var. Sanki rüyada hissediyorum, öyle mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Cumhurbaşkanımıza devlet büyüklerimize sesleniyorum. Onun tekrar eski işine dönmesini istiyorum. Bize yardımcı olsunlar. Eşimi oradan çıkaramadılar işi için yardımcı olsunlar. Biz öyle ortada kaldık mağdur edildik, benim düzenimi tekrar kurabilmem için bana yardım etsinler. Benim bayramım erken geldi. Çok şükür ilk defa çifte bayram yaşıyoruz" diye konuştu.