Küçük yatak odaları için ekstra depolama alanlarıyla alan sorununu çözecek mobilyalar

Özellikle 1+1 ve stüdyo dairelere olan ilginin artmasıyla birlikte küçük alanlarda kullanılan fonksiyonel mobilyalar önem kazanmaya başladı. Ranza yatak, raflı çalışma masası, çok amaçlı giysi dolabı, raflı ayakkabılık, yatak olabilen koltuk, çekmeceli baza, yer kaplamayan kitaplık ve TV ünitesi gibi mobilyalar; dar alanlarda harikalar yaratıyor. Küçük bir yatak odasına sahipseniz alanı daha verimli kullanmak istiyor olabilirsiniz. Yatak odalarını kullanışlı hâle getiren ve yer kaplamayan eşyaları sizler için derledik. İşte detaylar!

1. Çocuk odalarında kullanabileceğiniz Setay Deluxe İkili Ranza

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MDF malzemeden üretilen yan direkleri sayesinde uzun yıllar boyunca sapasağlam kalan ikili ranza, dar çocuk odalarında tercih edilebilir. Kısıtlı alanın bulunduğu odalarda kullanmak için ideal olan ikili ranza, 2 çocuğu olan aileler için oldukça kullanışlı bir ürün. Ranzanın yan tarafında bulunan merdiven, çekmeceli tasarımıyla şifonyer görevi üstlenerek çocuğunuzun eşyaları için ek depolama alanı sağlıyor. Hem ikili ranza hem tekli yatak olarak kullanılabilen mobilya, istenildiği zaman ayrılıp tekrar monte edilebiliyor. Çocuklar için son derece güvenli olan ürün, yanlardaki koruma kafesleri sayesinde düşme ihtimaline karşı üst düzey koruma sağlıyor.

2. Kitap dağınıklığını ortadan kaldıran Plusaksesuar 5 Raflı Kitaplık

Son zamanlarda sıklıkla tercih edilen duvara monte kitaplıklar, kitapları ve süs eşyalarını toparlamayı başarıyor. Her evde bulunması gereken mobilyalardan biri olan kitaplıklar için dar yatak odalarında koyacak yer bulunamıyor. Böyle durumlarda tercih edilen, duvara montelenerek daha az yer kaplayan kitaplıklar; yarattığı geniş depolama alanı sayesinde hayat kolaylaştırıyor! Birinci sınıf suntalam malzemeden üretilen Plusaksesuar kitaplık, yüksek taşıma kapasitesi sağlarken dayanıklı yapısıyla seneler boyunca sizinle kalıyor. Demonte hâlde gelen kitaplığın kurulumunu ürünle birlikte gönderilen kılavuz sayesinde kolayca yapabilir, kısa sürede kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz.

3. Ayakkabıları toparlayan OMAS Ayakkabı Düzenleyici

Küçük dairelerde ayakkabıları muhafaza edecek alan bulmak bir hayli zor. Bu gibi durumlarda ayakkabılar genellikle gardıropta ya da yatak odasının herhangi bir yerinde gizlenir. Dağınıklığın önüne geçen ve ayakkabıların düzgünce muhafaza edilmesini sağlayan OMAS Ayakkabı Düzenleyici, odanızda fazla yer kaplamıyor. 5 katı bulunan ayakkabı düzenleyici, ayakkabıları kolayca alıp kullanmanıza imkân veriyor. Siz de hem ayakkabılarınızı düzende tutan hem yatak odasında hiç yer kaplamayan bir ürün arıyorsanız bu ürünü incelemeden geçmeyin. OMAS Ayakkabı Düzenleyici sayesinde odanızdaki karmaşadan kurtulduğunuzu fark edeceksiniz!

4. Geniş hacmiyle fazlalık eşyalarınızı ortadan kaldıran Bimossa Raflı ve Çekmeceli Şifonyer

Kısıtlı alana sahip yatak odalarının kurtarıcısı olan şifonyerler, boyut olarak küçük görünseler de büyük bir depolama alanı sağlıyor. Çok amaçlı olarak tasarlanan Bimosso Raflı ve Çekmeceli Şifonyer, odanızda fazla yer kaplamadığı gibi geniş bir alan açıyor. 2 adet çekmece ve 3 adet kare raftan oluşan ürün, iç çamaşırı ve diğer eşyaları rahatlıkla muhafaza ediyor. 3 bölmeden oluşan raflara kitap ve çalar saat gibi eşyalar koyarak hayatınıza düzen katabilir, elinizin altında olması gereken tüm eşyaları bu alanda değerlendirebilirsiniz. Birinci sınıf malzemeden üretilen şifonyer, uzun yıllar boyunca ilk günkü kalitesini korur ve dar yatak odalarında harikalar yaratır!

5. Yatak olabilen Enza Home Smart Köşe Takımı

Bir stüdyo dairede yaşıyorsanız ve yatak koyacak ek alanınız yoksa yatak olabilen koltuk takımları imdadınıza yetişiyor. Yatak olabilen Enza Home Smart Köşe Takımı, dar alanlarda üst düzey performans sağlıyor. Hem yatak odasında hem salonda tercih edebileceğiniz ürün, küçük evlerin vazgeçilmez mobilyaları arasında. Keten dokulu kumaşı sayesinde asla terletmeyen ve cildi rahatsız etmeyen köşe takımı, her mevsimde kullanılabilen konforlu yapısı ile sizleri rahat ettiriyor. Ürünü temizlemek ise oldukça kolay. Nemli bir bez yardımıyla silinebilen köşe koltuk, hayatınızda yer açmaya geliyor!

6. Ders çalışma alanı yaratan Hipo Kitaplıklı Çalışma Masası

Hem okuyan hem çalışan kişilerin yatak odasında mutlaka olması gereken çalışma masaları, bazen gereğinden fazla yer kaplıyor. Yatak odanız küçükse yer kaplamayan çok amaçlı bir çalışma masasına ihtiyaç duymanız çok normal. Ayak kısımlarında bulunan kitap rafları sayesinde kitaplık görevi gören Hipo Kitaplıklı Çalışma Masası, çalışma hayatında veya okul yıllarında hayatınızı kolaylaştırıyor. Geniş çalışma alanı sağlayan masa, iki tarafında bulunan 2 katlı rafları ile tüm kitaplarınızı toparlamayı başarıyor. Kaliteli malzemeden üretilen çalışma masası, uzun yıllar boyunca sağlamlığını korurken dar alanlarda büyük bir etki yaratıyor.

7. Kıyafetlerinizi düzenleyen Kenzlife Çok Amaçlı Giysi Dolabı

Küçük yatak odalarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri de giysi dolabı koyacak alan bulunmaması. Kıyafetlerinizin kırışmadan muhafaza edilmesi için askı alanı bulunan giysi dolaplarına göz atabilirsiniz. Büyük bir giysi dolabı koyabileceğiniz genişlikte bir yatak odasına sahip değilseniz Kenzlife Giysi Dolabı tam size göre! Her bir bölmesini değerlendirebileceğiniz giysi dolabı, hem ayakkabıları hem kıyafetleri topluyor. Yan tarafında bulunan 5 adet rafın her birine tişört gibi kıyafetlerinizi katlayarak koyabilir, alt kısmında bulunan bölmeye de ayakkabı ve çantaları yerleştirerek eşyalarınızı düzene sokabilirsiniz.

8. Yatak üzerinde kullanılabilen Hodbehod Portatif Masa

Yatak odasına çalışma masası koyabilecek alana sahip değilseniz Hodbehod Portatif Masa sizlik bir ürün olabilir. Yatak üzerinde kullanılan portatif masa, tablet ve bardak tutucu bölmesi sayesinde hayatınızı kolaylaştırıyor. Ders çalışırken ya da bilgisayarda işlerinizi hallederken yatağınızın konforundan ayrılmak zorunda değilsiniz! Portatif bir ürün olan masa, yatakta yemek yemeyi sevenlerin de tercihi olabilir. Üstelik kullanılmadığı zamanda ürünün ayakları içine doğru katlanabiliyor, böylece hiç yer kaplamıyor. Yatağınızın konforundan ayrılmadan bilgisayardaki işlerinizi halledebilir, ders çalışabilir, film izleyebilir ve yemek yiyebilirsiniz. Hayat kolaylaştıran bu ürünü incelemeden geçmeyin!

9. Sanki yokmuş gibi: Warooma Duvara Monte TV Ünitesi

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Yatak odasında televizyon olmadan uyuyamayanlar için ideal olan Warooma Duvara Monte TV Ünitesi, ayaksız tasarımı ile göz dolduruyor. Duvara montelendiği için yerden tasarruf sağlayan, yüksek kaliteli çam ağacından üretilen ünite; sağlıklı yapısı ve üst düzey tasarımı ile odalarınızı süslüyor. Yarattığı geniş alan sayesinde DVD oynatıcı, modem ve süs eşyası gibi ürünleri rahatlıkla muhafaza eden ürün, çocuklu evler düşünülerek tasarlanmış. Oval köşeleri sayesinde üst düzey koruma sağlarken modern tasarımı ile odanızın şıklığını artıran Warooma Duvara Monte TV Ünitesi, yer kaplamayan yapısı ile en küçük odalarda bile geniş bir depolama alanı sağlıyor.

10. Çok amaçlı bir yatak arayanlara Adore Çekmeceli Tek Kişilik Karyola

Yan kısmında 2 adet tekerlekli çekmecesi olan Adore imzalı karyola, dar odalarda rahat bir nefes almanızı sağlıyor. Geniş depolama alanı yaratan çekmeceli karyola; çarşaf, battaniye, kıyafet, ayakkabı ve kitap gibi aklınıza gelebilecek her eşyayı düzen içinde tutuyor. Odanızın görünümünü güzelleştiren ürün, aynı zamanda çok amaçlı kullanım imkânı tanıyor. Yatak altında bulunan boşluğu değerlendirerek ekstra depolama alanı sunan Adore Çekmeceli Tek Kişilik Karyola, dayanıklı ahşap malzemesiyle uzun yıllar kullanım güvencesi veriyor. Küçük bir yatak odanız varsa sizi fazlasıyla rahatlatacak bu karyolayı incelemeden geçmeyin!