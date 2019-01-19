HABER

Küçük yelkencilerden gece çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 17:45 | Son Güncelleme

BODRUM'da 8-15 yaş arasındaki küçük yelkenciler, gece optimist tekneyle seyir yapmanın keyfini yaşadı.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da 8-15 yaş arasındaki küçük yelkenciler, gece optimist tekneyle seyir yapmanın keyfini yaşadı. Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin 8-15 yaş arasındaki optimist takımının sporcuları, ilk kez gece çalışma yaptı. İçmeler mevkisinde bulunan yelken şubesinden denize açılan 15 sporcu, 3 optimist tekneye sırayla binerek, deniz ortasına atılan ışıklı şamandıralar arasında yarıştı. Teknelere takılan renkli fosforlu ışıklar ise farklı bir görüntü oluşturdu. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikle ilgili konuşan kulüp antrenörlerinden Harun Çelik, "Bizler de ilk defa gece yelken yaptık. Haftaya yarışımız var. Yarış öncesi çocuklarımızın biraz eğlenmesi, biraz daha motive olması amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik" dedi. Küçük sporculardan Ahmet Efe Çanakçı ise "Gece yelken yapmak çok güzeldi. Benim için de eğlenceli oldu" derken, Atlas Fişek de çok kutlu olduğunu söyledi. Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 21-26 Ocak arasında Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde düzenlenecek Kış Kupası öncesi Bodrumsporlu küçük yelkenciler, hayatlarında ilk kez gece yelken yapmanın keyfiyle yarışlara farklı şekilde hazırlanmış oldu.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Semiha Yıldırım "Genç Kadınlar Maarifi" programına katıldıSemiha Yıldırım "Genç Kadınlar Maarifi" programına katıldı
Hrant Dink, ölümünün 12’nci yılında Ankara'da anıldıHrant Dink, ölümünün 12’nci yılında Ankara'da anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Slimani soyunma odasında isyan etti

Slimani soyunma odasında isyan etti

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

Başkenti sarsan karar! Partisinden istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.