Küçük Yusuf için kanser dediler grip çıktı!

Trabzon'da turizmci Mustafa Kemal Topsakal, haziran ayında, boğaz ağrısı şikayetiyle oğlu Yusuf Can Topsakal'ı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne götürdü. Kulak, burun, boğaz servisindeki muayene sonrası küçük çocuk, Pediatri- Hematoloji- Onkoloji Polikliniği'ne sevk edildi. Burada, çocuktan bazı numuneler alındıktan sonra tahliller yapıldı. Tetkiklerin ardından Yusuf Can ve ailesi, tahlil sonuçlarını beklemek üzere evlerine döndü. Tahlil sonuçlarını almak için yeniden hastaneye giden Mustafa Kemal Topsakal, oğluna mide kanseri teşhisi koyulduğunu öğrendi. Topsakal ailesi, çocukları için koyulan teşhisle yıkıldı. Farklı hastane ve doktorlara götürdükleri çocuklarının kanser değil grip olduğunu öğrenen aile fertleri, bu kez rahat nefes aldı. AİLEYE 'GİZLİ' İBARELİ MEKTUPLA YANIT Aile fertleri, yanlış teşhis iddiası üzerine CİMER'e şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine hastane yönetimince 'gizli' ibaresiyle aileye gönderilen mektupta, iş yoğunluğu nedeniyle hata yapıldığı ve hatanın düzeltildiği, doktorlar B.Ö. ve E.E. hakkında soruşturma açılmasına gerek duyulmadığı kaydedildi. Mektupta, "Hastanemiz bölgeye hitap eden bir hastane olduğundan yoğunluk artmaktadır. İş yoğunluğuna bağlı olarak bahsettiğiniz şikâyet olayın gerçekleştiği ve hemen gerekli düzeltmelerin yapıldığı anlaşılmıştır. Yapılan ön inceleme sonucunda doktorlar hakkında ileri bir soruşturma açılmasına gerek olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.



"RAPORLAR KARIŞMIŞ OLABİLİR, DEDİLER"

DHA'nın haberine göre Mustafa Kemal Topsakal, oğluna koyulan hatalı teşhis nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Hastanede doktorların, kendilerine raporların karışmış olabileceğini söylediklerini öne süren Topsakal, "Oğlumun boğaz ağrısı ve horlama şikâyeti yüzünden doktora başvurduk. Doktorlar, daha sonra çocuk hematolojisine sevk ettiler, tahlil istediler. Tahlil sonuçlarını elime aldığımda şok yaşadım. Çünkü orada 1 yıllık ilaç raporu yazdılar ve çocuğumun kanser olduğu yazısını gördüm. Konuyla ilgili çocuk hematoloji bölümündeki asistanın yanına gittim, çocuğumun şikayetini sordum. Bana 'Sizin çocuğunuzun kan değeri düşük' dedi. 'Peki bu rapor ne?' dedim. Raporlara baktı, masanın üzerine attı ve 'Raporlar karışmış olabilir' yanıtını verdi. 'Karıştı mı, karışmadı mı?' dedim. 'Dışarıda bir sürü hasta var lütfen dışarı çıkar mısınız' cevabını aldım. O anda kafamda bir sürü soru işareti oldu. Başka doktorlara gittim, çeşitli çareler aradım" dedi.

"HASTANEDEN GELEN MEKTUP, İKİNCİ ŞOKU YAŞATTI" Farklı hastaneye başvurduktan sonra Yusuf Can'ın kanser olmadığını öğrendiklerini belirten Mustafa Kemal Topsakal, şunları söyledi: "Yaklaşık 1 haftalık süre sonra çocuğumun kanser olmadığı ortaya çıktı. Çok şükür; ama benim o süreçte yaşadıklarımı Allah kimseye vermesin. KTÜ'deki doktor, bilgisayarda kanser bölümünü düzeltti. 'Bu kadar mı?' dedim, 'Bu kadar' dedi. Ben de akabinde hemen CİMER´e başvurdum. En trajikomik yanıt dekanlıktan geldi. Hastane dekanlığı, 'İş yoğunluğuna bağlı olarak bahsettiğiniz şikâyet olayının gerçekleştiği ve hemen gerekli düzeltmenin yapıldığı anlaşılmıştır' dedi. Ne bir özür ne bir 'Kusura bakmayın' şeklinde hiçbir şey olmadı. Kimse benimle muhatap olmadı. Bu konuda gerekli mercilere başvuracağım. Bir duvarı yanlış boyarsın onu düzeltirsin; ama bakın bu sağlık. Ben yetkililerin etkili olmasını istiyorum. Şükrediyorum ki benim çocuğumda kanser çıkmadı. Bizim sağlığımız ruhen bozuldu. Ben ilgili bir baba olmasaydım da bu kanser ilacını alsaydım, devam etseydim ve çocuğumda daha beter sonuçlar olsaydı, bunun hesabını nasıl vereceklerdi? Ben artık onlara 'etkisiz yetkili' diyorum. Bir doktora göre kanser, diğer doktora göre sağlam. Hastaneden gelen 'gizli' ibareli mektupta, hata iş yoğunluğuna bağlandı. Bu da bize ikinci şoku yaşattı."