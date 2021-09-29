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  4. Küçük Yusuf'un feci ölümü! Arkadaşlarıyla oynarken bir anda yola çıktı

Küçük Yusuf'un feci ölümü! Arkadaşlarıyla oynarken bir anda yola çıktı

29.09.2021 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken aniden yola çıkan Suriye uyruklu Yusuf el Cuma (7), midibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Küçük Yusuf'un feci ölümü! Arkadaşlarıyla oynarken bir anda yola çıktı

Kaza, akşam saatlerinde Etlik Caddesi Dışkapı kavşağında meydana geldi.

Yusuf el Cuma, refüjde bulunan çimenlik alanda arkadaşlarıyla kovalamaca oynarken iddiaya göre aniden caddeye çıktı. O sırada Etlik yönüne giden Halil Bulut yönetimindeki midibüs, Yusuf el Cuma'ya çarptı. Midibüsün altında kalan küçük Yusuf, olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kazalı midibüs, 100 metre ilerideki otoparka çekilirken sürücüsü Halil Bulut, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Yusuf el Cuma'nın ailesi, küçük çocuğun cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekibinin çalışması sonrası Yusuf el Cuma'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara Altındağ
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