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Küçük Yusuf’un büyük sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta ilkokul 3.

Kahramanmaraş’ta ilkokul 3. sınıf öğrencisi Yusuf Ziya Oğulluk’un, okul bahçesinde yerde yatan kedinin altına üşümesin diye montunu sermesi görenlerin takdirini topladı.
Onikişubat ilçesi Şehit Fatih Gök İlkokulu’nda yaşanan olayda, zil çaldıktan sonra öğrenciler okuldan çıkmaya başladı. O sırada okulun bahçesinde bir kedinin yerde yattığını gören ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Ziya Oğulluk, üzerindeki montu çıkararak yerde yatan kedinin altına serdi. Durumu fark eden okul müdürü Menderes İmalı ise duygulanarak öğrencisinin o anını fotoğrafladı.
Soğuk havada kedinin üşümemesi için altına montunu serdiğini ve bir müddet sonra aldığını söyleyen Yusuf Ziya, “Okul çıkışında kedimize baktım. Kedinin üşüdüğünü fark ettim ve üzerimdeki montu çıkarıp kedinin altına serdim. Kedinin üşümesi gidince de montumu geri aldım. Tüm insanların sokak hayvanlarına iyi davranmasını istiyorum” diye konuştu.
Yusuf’un yaptığı davranıştan dolayı duygulandığını dile getiren okul müdürü Menderes İmalı, “Okulumuzda bin 20 tane öğrencimiz eğitim görüyor. Okulumuzun bahçesinde ve içinde dolaşan 2 tane kedimiz var. Bu kediler çocuklarımızdan korkmuyor ve çocuklarımız ile oynuyorlar. Geçtiğimiz ay bir olay yaşadım ve kedinin altında kedinin montunu gördüm. Yusuf’un yaptığını öğrendim ve kendisine neden yaptığını sordum. O da, ’kedi üşümesin diye montumu kedinin altına serdim’ dedi. Biz, geçmişte mimarisinde kuşlar barınsın diye onlara yuva yapan neslin torunlarıyız ve nesillerimize de bu kültürün aktarılması lazım” ifadelerini kullandı.

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