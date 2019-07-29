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Küçük Zeydan tekerlekli sandalye bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

ADANA'da omurga açıklığı olarak bilinen spina bfida hastalığıyla dünyaya gelen Zeydan Kele’nin (7) ailesi çocuklarına tekerlekli sandalye alabilmek için yardım eli bekliyor.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da omurga açıklığı olarak bilinen spina bfida hastalığıyla dünyaya gelen Zeydan Kele’nin (7) ailesi çocuklarına tekerlekli sandalye alabilmek için yardım eli bekliyor. Maddi durumları yetersiz olan Kele ailesi en önemli ihtiyaçlarının belden aşağısı tutmayan Zeydan için tekerlekli sandalye almak olduğunu belirtti.

Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde yaşayan işçi Osman Kele (32) ile ev kadını Ümran Kele'nin (26) 7 yıl önce erkek çocukları oldu. Çiftin Zeydan ismini verdiği çocuklarına spina bfida teşhisi konuldu. Belden aşağısı tutmadığı için yürüyemeyen Zeydan, doğduğu günden bu yana özel aparatlarla fizik tedavi gördü. Geçen yıl zor şartlarda anaokulu öğrenimi gören ve en büyük hayalinin koşmak, arkadaşlarıyla oynamak, ağaçlardan meyve toplamak olduğunu söyleyen Zeydan bu yıl ilkokula başlamaya hazırlanıyor.

‘BEN NEDEN YÜRÜYEMİYORUM’ DİYE SORUYOR

Anne Ümran Kele, eşinin aldığı asgari ücretin ev kirasına, ev harcamalarına ve Zeydan'ın bakım masraflarına yetmediğini belirterek en büyük ihtiyaçlarının tekerlekli sandalye ve okul servisi olduğunu kaydetti. Devlet yetkililerinden ve hayırseverlerden destek isteyen Ümran Kele, "Kış şartlarında bebek arabasıyla yol gitmek çok zor oluyor. Oğlum da bu durumdan oldukça rahatsız. 'Ben neden diğer arkadaşlarım gibi yürüyemiyorum?' diyor. Ona özel olduğunu söylüyorum. Allah'ın bazı çocukları özel yarattığını söylüyorum. Anlatmaya çalışıyoruz ama zor oluyor. Kışın sürekli yağmur ve çamur yiyoruz. Kıt kanaat geçinmeye çalışıyoruz. Bu tip çocuklar sürekli eğitim görüyor ve çok masraflı oluyor" diye konuştu.

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