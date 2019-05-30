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Küçük Zeynep'e çarpan vicdansız sürücü serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 15:28 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Zeynep'e çarpan ehliyetsiz sürücü Mehmet D.

Küçük Zeynep'e çarpan vicdansız sürücü serbest bırakıldı

Alper KORKMAZ-Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Zeynep'e çarpan ehliyetsiz sürücü Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Pınar Mahallesi'ndeki geçen pazartesi meydana gelmişti. 7 yaşındaki Zeynep Gümüş saat 17.30 sıralarında bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek isterken, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Küçük kızı otomobilin altına alarak metrelere sürükleyen sürücü ise olay yerinden kaçmıştı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kaçan ehliyetsiz sürücü Mehmet D. (20) ve beraberindeki iki kişiyi dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten şüphelilerden Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ağır yaralanan küçük Zeynep'in tedavisi ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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