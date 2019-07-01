Küçük Zeynep'in uyarısıyla kanserden kurtuldular

Sağlığına kavuşan Çaylak'ı ziyaret eden küçük Zeynep, tüm kadınları meme kanseri taraması yaptırmaya davet etti.

Özellikle belirli yaşın üzerindekileri kanser taramasına gitmeye ikna eden Ulutaş, komşusu 60 yaşındaki Saadet Çaylak'a da broşürlerden verdi.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi"ne dahil olan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Zeynep Esma Ulutaş, sağlık ocağından aldığı kanser tarama broşürlerini Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde kapı kapı gezerek dağıttı.

Zeynep Esma Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda kanserin erken teşhis edilmesinin hayat kurtaracağını öğrendiğini söyledi.

Bunun üzerine sağlık ocağından aldığı broşürleri sokak sokak gezerek dağıttığını belirten Ulutaş, "Kadınlar erken teşhis ile kanserden kurtulsun istedim. Saadet teyzemiz kansere yakalanmış ama bilmiyormuş. Bu sayede öğrendi. Ameliyat edilerek kanserden kurtuldu." dedi.

Çaylak da Zeynep'in dağıttığı broşürler ve anlatımları sonrasında kanser taraması olmayı kabul ettiğini dile getirdi.

Tarama sonrası meme kanserine yakalandığını öğrendiğine işaret eden Çaylak, "Ameliyat oldum ve kanserden kurtuldum. Doktorum, 'Buraya gelmene vesile olanın git alnından öp' dedi. Ben de küçük Zeynep'i alnından öptüm çünkü benim kanserden kurtulmamı sağladı." ifadesini kullandı.

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İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlusu Elif Özdemir Özkaya ise Sağlık Bakanlığının başlattığı "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi"ni bu yıl ilkokul çocuklarına anlattıklarını söyledi.