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Küçük Zeynep'in uyarısıyla kanserden kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ve "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi"ne dahil olan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Zeynep Esma Ulutaş'ın broşür vererek kanser taraması yaptırmasını sağladığı 60 yaşındaki komşusu Saadet Çaylak'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, erken teşhisle hastalıklarından kurtuldu - Meme kanserini yenen Saadet Çaylak: - "Doktorum, 'Buraya gelmene vesile olanın git alnından öp' dedi. Ben de küçük Zeynep'i alnından öptüm çünkü benim kanserden kurtulmamı sağladı"

İLYAS GÜN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Zeynep Esma Ulutaş'ın uyarısı sayesinde kanser taraması yaptıran 60 yaşındaki komşusu Saadet Çaylak'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, erken teşhisle hastalıklarından kurtuldu.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi"ne dahil olan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Zeynep Esma Ulutaş, sağlık ocağından aldığı kanser tarama broşürlerini Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde kapı kapı gezerek dağıttı.

Özellikle belirli yaşın üzerindekileri kanser taramasına gitmeye ikna eden Ulutaş, komşusu 60 yaşındaki Saadet Çaylak'a da broşürlerden verdi.

Ulutaş'ın hastaneye gidip kontrolden geçmesi konusunda ikna ettiği Çaylak, meme kanserine yakalandığını öğrendi.

Ulutaş sayesinde erken teşhis edilen kanser nedeniyle tedavi görmeye başlayan Çaylak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde ameliyat edildi.

Sağlığına kavuşan Çaylak'ı ziyaret eden küçük Zeynep, tüm kadınları meme kanseri taraması yaptırmaya davet etti.

Zeynep Esma Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda kanserin erken teşhis edilmesinin hayat kurtaracağını öğrendiğini söyledi.

Bunun üzerine sağlık ocağından aldığı broşürleri sokak sokak gezerek dağıttığını belirten Ulutaş, "Kadınlar erken teşhis ile kanserden kurtulsun istedim. Saadet teyzemiz kansere yakalanmış ama bilmiyormuş. Bu sayede öğrendi. Ameliyat edilerek kanserden kurtuldu." dedi.

Çaylak da Zeynep'in dağıttığı broşürler ve anlatımları sonrasında kanser taraması olmayı kabul ettiğini dile getirdi.

Tarama sonrası meme kanserine yakalandığını öğrendiğine işaret eden Çaylak, "Ameliyat oldum ve kanserden kurtuldum. Doktorum, 'Buraya gelmene vesile olanın git alnından öp' dedi. Ben de küçük Zeynep'i alnından öptüm çünkü benim kanserden kurtulmamı sağladı." ifadesini kullandı.

- Küçük Zeynep 3 kişiyi hayata bağladı

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlusu Elif Özdemir Özkaya ise Sağlık Bakanlığının başlattığı "Sen İste Yeter Kanser Çeker Gider Projesi"ni bu yıl ilkokul çocuklarına anlattıklarını söyledi.

Küçüklerin büyükleri ikna ederek kanser taramasına getirmesini istediklerine dikkati çeken Özkaya, şunları kaydetti:

"Zeynep de bunu yaptı ve mahallesindeki insanların kanser taramasından geçmesini sağladı. Zeynep sayesinde 3 kişiye erken kanser teşhisi konuldu ve ameliyatla hastalıktan kurtuldular. Bu kişilerin hiçbir ağrı şikayeti yoktu. Bizim amacımız da zaten, aslında var olan ama şikayet başlamadan kanserin teşhis edilmesi. Burada Zeynep'in rolü çok büyük."

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