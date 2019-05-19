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Küçükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 15:00 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde küçükbaş taşıyan TIR, şarampole devrildi.

Küçükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi: 2 yaralı

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde küçükbaş taşıyan TIR, şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı, 30 koyun ise telef oldu.
Kaza, sabah saatlerinde Karlıova ilçesi Herdo Deresi mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'dan aldığı 200 koyunu Erzurum'un Çat ilçesine götürmek için yola çıkan Beşir Akbulut yönetimindeki 33 NZT 57 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, Akbulut ile yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı, 30 koyun da telef oldu.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR'daki diğer koyunlar ise bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

FOTOĞRAFLI

Küçükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi: 2 yaralıKüçükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi: 2 yaralıKüçükbaş hayvan taşıyan TIR devrildi: 2 yaralı

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