Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020 - CarrefourSA, Migros, BİM, A101 küçükbaş koç, keçi kurbanlık fiyatları kaç para?

Bayrama sayılı günler kala, tatile gidecekleri heyecan sardı. Kurban Bayram'ında özellikle memeleketine gidecek ve vakti çok olmayan kişiler, küçükbaş kurbanlık fiyatları için araştırma yapmaya başladı. Kurban Bayramı’nda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar küçükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu yıl kurbanlık küçükbaşı marketlerden almayı tercih edenler, CarrefourSA, Migros, BİM, A101 küçükbaş 2020 kurbanlık fiyatları kaç para araştırması yapmaya başladı. Migros'ta 2020 küçükbaş kurbanlık koç fiyatları ne kadar olacak? CarrefourSA küçükbaş kurban eti fiyatları ne kadar? İşte büyük marketlerde satılan küçükbaş kurbanlık fiyatları ve Diyanet'in belirlediği küçükbaş kurbanlık fiyatları.. CARREFOURSA KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK KOÇ KAÇ PARA 2020 Carrefoursa küçükbaş kurbanlık fiyatlarını 2020 yılı için güncelledi. En az 18 kg olacak şekilde kurbanlık kıvırcık koç fiyatı 1.540 TL olarak belirlendi. Carrefoursa Axcess kart ile ödeme yaptığınızda 100 TL indirim sağlayacak. Kurbanlık et ise 4 gün içinde adresinize teslim edilecek. Koli içerisinde kıvırcık koç gövdesinin 2 adet kol, 1 adet gerdan, 2 adet yarım kafes, 2 adet but ve sakatatları (karaciğer, böbrek ve yürek) bulunur.

MİGROS 2020 KÜÇÜKBAŞ KOÇ KURBANLIK FİYATI Migros bu yıl kurbanlık koç fiyatlarında kemikli et ve minimum 12 kg olacak şekilde kurbanlık koçun fiyatını 1.445,00 TL olarak belirledi.

16 kg olan koç kurbanlık fiyatını ise 1.585,00 TL olarak belirledi. Migros 16 kg küçükbaş fiyatını eklerken özellikle içinde et ve kemik olduğunu da ekledi. 2020 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI A101 KURBANLIK KÜÇÜKBAŞ KOÇ FİYATLARI 2020 Kurban Bayramı’nda küçükbaş koç keserek ibadetini yerine getirmek isteyenler için A101 2020 yılı küçükbaş koç fiyatlarını araştırdık. A101’den alınacak kurbanlık koçlar en az 16 kg olacak şekilde alınacak ve fiyatı 1.295,00 TL olarak belirnemiştir. A101 kurbanlık koç Karaman olarak açıklanmıştır. A101 kurbanlık küçükbaş ise büyükbaş gibi kemiksiz değil de, kemikli bir şekilde özel olarak poşetlenerek koliye konulacaktır. Geriye kalanlardan; paça, kelle, bağırsak, işkembe, deri kurban sahibi adına yine Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. Bağış makbuzları yine kutular içerisine eklenerek kurban sahibine gönderilecektir. A101 kurbanlık koçların; ciğer, böbrek, yürek, dalak ve kuyruk yağlarının hepsini her koliye ekleyerek gönderecektir.