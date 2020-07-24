Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020 - CarrefourSA, Migros, BİM, A101 küçükbaş koç, keçi kurbanlık fiyatları kaç para?

Bayrama sayılı günler kala, tatile gidecekleri heyecan sardı. Kurban Bayram'ında özellikle memeleketine gidecek ve vakti çok olmayan kişiler, küçükbaş kurbanlık fiyatları için araştırma yapmaya başladı. Kurban Bayramı’nda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar küçükbaş kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu yıl kurbanlık küçükbaşı marketlerden almayı tercih edenler, CarrefourSA, Migros, BİM, A101 küçükbaş 2020 kurbanlık fiyatları kaç para araştırması yapmaya başladı. Migros'ta 2020 küçükbaş kurbanlık koç fiyatları ne kadar olacak? CarrefourSA küçükbaş kurban eti fiyatları ne kadar? İşte büyük marketlerde satılan küçükbaş kurbanlık fiyatları ve Diyanet'in belirlediği küçükbaş kurbanlık fiyatları..
Carrefoursa küçükbaş kurbanlık fiyatlarını 2020 yılı için güncelledi. En az 18 kg olacak şekilde kurbanlık kıvırcık koç fiyatı 1.540 TL olarak belirlendi. Carrefoursa Axcess kart ile ödeme yaptığınızda 100 TL indirim sağlayacak. Kurbanlık et ise 4 gün içinde adresinize teslim edilecek. Koli içerisinde kıvırcık koç gövdesinin 2 adet kol, 1 adet gerdan, 2 adet yarım kafes, 2 adet but ve sakatatları (karaciğer, böbrek ve yürek) bulunur.
Migros bu yıl kurbanlık koç fiyatlarında kemikli et ve minimum 12 kg olacak şekilde kurbanlık koçun fiyatını 1.445,00 TL olarak belirledi.
16 kg olan koç kurbanlık fiyatını ise 1.585,00 TL olarak belirledi. Migros 16 kg küçükbaş fiyatını eklerken özellikle içinde et ve kemik olduğunu da ekledi.
Kurban Bayramı’nda küçükbaş koç keserek ibadetini yerine getirmek isteyenler için A101 2020 yılı küçükbaş koç fiyatlarını araştırdık. A101’den alınacak kurbanlık koçlar en az 16 kg olacak şekilde alınacak ve fiyatı 1.295,00 TL olarak belirnemiştir. A101 kurbanlık koç Karaman olarak açıklanmıştır. A101 kurbanlık küçükbaş ise büyükbaş gibi kemiksiz değil de, kemikli bir şekilde özel olarak poşetlenerek koliye konulacaktır.
Geriye kalanlardan; paça, kelle, bağırsak, işkembe, deri kurban sahibi adına yine Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. Bağış makbuzları yine kutular içerisine eklenerek kurban sahibine gönderilecektir. A101 kurbanlık koçların; ciğer, böbrek, yürek, dalak ve kuyruk yağlarının hepsini her koliye ekleyerek gönderecektir.
Kurban kesim alanlarına ve kurbanlık Pazar yerlerine gitmek yerine marketten online işlemler üzerinden alışveriş yapmayı tercih eden Müslümanlar bu şekilde kurbanlık alımının hem uygun olduğunu hem de zahmetsiz olduğunu savunuyor. BİM 2020 yılı kurbanlık büyükbaş fiyatlarının ve BİM canlı koç fiyatlarının kaç para olduğunu öğrenip buna göre bütçe ayırmak istiyorlar. Özellikle BİM büyükbaş hisse fiyatları ne kadar olduğu merak ediliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 takvimine göre 30 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor. Kurban Bayramı öncesi dini ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar kurbanlık fiyatlarını öğrenmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yurt içi kurban vekaletinin 975 lira, yurt dışı kurban vekaletinin 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, "Büyükbaş kilogram fiyatında geçen yıla göre yüzde 7-8 aralığında artış var. Fiyatlar 28 liradan başlıyor ve 30 liraya kadar çıkabiliyor. Nadiren de olsa 27 liraya da bulunabilir ancak ortalama başlangıç fiyatı 28 lira." dedi.
Yücesan, küçükbaş fiyatlarında da hafif artış yaşandığını kaydederek, "Anadolu ırkları 30 liradan, Trakya kıvırcığı ise 33 liradan başlıyor." diye konuştu.
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