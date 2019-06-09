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Küçükbaş taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 14:26 | Son Güncelleme

 - KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan küçükbaş taşıyan kamyonet, şarampole yuvarlanıp, ağaca çarptı.

Küçükbaş taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA'nın Kulu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan küçükbaş taşıyan kamyonet, şarampole yuvarlanıp, ağaca çarptı. Kazada, 2 kişi yaralanırken, 3 koyun öldü.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Ankara- Konya yolu Kulu ilçesi girişinde meydana geldi. Abdurrahman Özdemir (37) yönetimindeki 45 YK 580 plakalı küçükbaş taşıyan kamyonet, şarampole yuvarlanarak ağaca çarptı. Kazada sürücü Özdemir ile yanındaki Hacı Özdemir kamyonette sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kamyonetten çıkardığı 2 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyonet kasasındaki 3 koyun da öldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Küçükbaş taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralıKüçükbaş taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralıKüçükbaş taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralıKüçükbaş taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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