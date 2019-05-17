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Küçükçekemece’de palet fabrikası alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 01:49 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir palet fabrikasında henüz bilinmeylen bir nedenle yangın çıktı.

Küçükçekemece’de palet fabrikası alevlere teslim oldu

Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir palet fabrikasında henüz bilinmeylen bir nedenle yangın çıktı. yaklaşık bir buçuk saattir süren yangının söndürme çalışması devam ediyor.
Olay, saat 00.00 sularında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerindeki bir palet üretim fabrikasında cıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede alevlere teslim olan fabrikanın söndürme çalışması yaklaşık 1.5 saattir devam ediyor.

Küçükçekemece’de palet fabrikası alevlere teslim oldu

Küçükçekemece’de palet fabrikası alevlere teslim oldu

Küçükçekemece’de palet fabrikası alevlere teslim oldu

Küçükçekemece’de palet fabrikası alevlere teslim oldu

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