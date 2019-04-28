KÜÇÜKÇEKMECE BAŞSAVCILIĞI LÜKS CİPLE ÇOCUK KAÇIRMA İDDİASININ KAPKAÇ OLAYI OLDUĞUNU AÇIKLADI

Olay, dün öğle sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin iddiasına göre; evinin önünde oyun oynayan 9 yaşındaki F.Ç., lüks ciple yanına yaklaşan kişi ya da kişiler tarafından bileklerinden tutulup araca bindirilmeye çalışıldı. Çocuğun çığlık atması üzerine elindeki telefonu alan şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaştı. Aynı saatlerde mahallede dolaşan şüpheliler, bir kadının yanına ciple yanaşarak çantasını alıp hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) Küçükçekmece'de ailesinin iddiasına göre, lüks ciple dolaşan kişiler 9 yaşındaki kız çocuğunu bileklerinden tutup sürükleyerek araca bindirip kaçırmaya çalıştı. Çocuğun çığlıklarını duyan annesinin bağırmasıyla panikleyen şüpheliler, çocuğun elinde bulunan telefonu alarak kaçtığını ileri sürüldü. Aynı kişiler bir başka sokakta bir kadının yanına ciple yanaşarak elinde bulunan çantayı alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadının çantasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Küçükçekmece Başsavcılığı olayın çocuk kaçırma olmayıp "Kapkaç suretiyle hırsızlık" olduğunu açıkladı.

"KIZIMI KAÇIRIYORLAR DİYE ÇIĞLIK ATTIM, BEBEĞİM KUCAĞIMDA KOŞMAYA BAŞLADIM"

Kızının çığlığını duyan Anne Gülserin Ç. "Biz kapıya çıktık bebeğim vardı kucağımda, geldik yürümeye başladık oğlumun elinde top vardı. Top yokuştan aşağı düştü kızım da peşinden gitti. Kızım yokuştan aşağı inince araba da hareket etti. Kızım yokuştan inince araçtakiler kızımı tutup sürüklemeye başladı. 5-10 metre sürüklediler. 'Kızımı kaçırıyorlar' diye çığlık attım, bebeğim kucağımda koşmaya başladım. Koşmaya başlayınca o tabii panikledi. Dizlerinin üzerine düştü, kalktı kızımı bıraktı telefonu aldı. Hırsızlık süsü vermeye çalıştı" dedi.

"EŞİM PEŞİNDEN GİTMESEYDİ KIZIMI KAÇIRMIŞ OLABİLİRLERDİ"

Baba Ayhan Ç. de "9 yaşındaki kızım dışarıda abisi ile oynuyor. O sırada lüks bir araba geliyor. Lüks arabadaki genç kızımın iki elinden tutarak kaçırmaya çalışıyor. Sürüklüyorlar baya bir. Kızım çığlık atıyor. Bağırdıktan sonra eşim ve oğlum peşlerinden koşuyor. Kızımı boğuşunca alamadı, bu sefer yere düşüyorlar. Sonra elindeki telefonu alarak kaçıyor. Olaya gasp süsü vermeye çalışıyor. Kızımın elinde morluklar var. Eşim olmasaydı, peşine gitmeseydi kızımı kaçırmış olabilirlerdi. Şikayetçi olduk. Darp raporlarımız da var. Avukatımız da var gerekli tüm tahkikatı yaptıracağız. Aynı araç buradan gittikten sonra bir kadının elindeki çantasını alıp kaçmışlar. Görüntüler var" dedi.